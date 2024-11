SICILIA – Il Coordinatore regionale dell’ Udc On. Decio Terrana, nel corso di un incontro alla presenza dell’ On. Salvino Caputo, vice coordinatore regionale del partito, sentito l’ On. Lorenzo Cesa ha comunicato la nomina di Responsabile regionale dell’ Udc del settore socio-sanitario del Dott. Mario Tambone Reyes.

Ematologo, oncologo, psicanalista, Dirigente Medico della UO Cure Palliative della ASP6 e referente per la Formazione del Dipartimento Integrazione Socio-Sanitario. Gia’ responsabile scientifico per le terapie dell’Area Medica del Covid Hospital di Partinico negli anni di apertura della stessa. L’ On. Cesa ha espresso soddisfazione per la competenza e la disponibilità del Dott. Mario Tambone Reyes nel mettersi al servizio della comunità siciliana.

Terrana augura al Dott. Mario Tambone Reyes “un proficuo lavoro, volto a promuovere iniziative e politiche socio-sanitarie coerenti con i principi ispiratori del partito mettendo al centro la dignità della persona umana”. Soddifazione per la nomina è stata espressa dal Dott. Mario Tambone Reyes, il quale alla luce della propria esperienza e competenza ha prospettato iniziative volte al miglioramento dei servizi sanitari in Sicilia.

