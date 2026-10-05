Il coordinatore regionale dell’Udc Sicilia, l’On. Decio Terrana, ha conferito all’Avv. Stella Messina, giovane professionista agrigentina, l’incarico di coordinatore provinciale degli Enti Locali dell’Udc di Agrigento, nell’ambito del percorso di rafforzamento e riorganizzazione del partito sul territorio.

“Ho affidato questo incarico a Stella – dichiara l’on. Decio Terrana – perché sono certo verrà svolto con serietà, equilibrio, entusiasmo e spirito di servizio. La sua professionalità e la sua sensibilità rappresentano una risorsa per il nostro partito. Vogliamo rafforzare il rapporto con gli enti locali e costruire una squadra sempre più vicina alle comunità, coinvolgendo amministratori, giovani e donne”.





“Sono felice e, allo stesso tempo, consapevole della responsabilità che questo incarico comporta – dichiara Stella Messina –. Ringrazio l’on. Terrana per la fiducia. Metterò a disposizione dell’Udc la mia professionalità e il mio impegno, con particolare attenzione agli enti locali, ai giovani e alle donne. Mi riconosco da sempre nei valori dell’Udc: la centralità della persona, il valore della famiglia e i principi della Dottrina Sociale. Affronterò questo percorso con umiltà, ascolto e spirito di squadra”.

“È una nomina importante per rafforzare la presenza dell’Udc in tutta la provincia – afferma il coordinatore provinciale Fabio La Felice – A Stella rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro, certo che saprà svolgere il suo incarico con sensibilità e responsabilità”.

“Valorizzare giovani professionisti significa creare nuove occasioni di partecipazione e responsabilità – dichiara Gero Palermo, coordinatore nazionale dei Giovani Udc – A Stella rivolgo i miei sinceri auguri di buon lavoro”.

La nomina si inserisce nel percorso di crescita e radicamento dell’UDC in Sicilia, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del partito nei territori e il dialogo con cittadini e amministratori.

Luogo: AGRIGENTO, AGRIGENTO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.