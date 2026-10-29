Palermo – Il prossimo 10 novembre il coordinatore regionale dell’UDC Sicilia, On. Decio Terrana, incontrerà i quadri dirigenti del partito per un confronto sulle recenti evoluzioni del quadro politico regionale, sulle prospettive future e sul rafforzamento della presenza dell’UDC nei territori.

Al centro dell’incontro anche la costituzione all’Assemblea Regionale Siciliana del gruppo parlamentare “Costituente Popolare”, espressione di un percorso di collaborazione tra forze politiche che si riconoscono nei valori del popolarismo europeo.

«La nascita della Costituente Popolare – dichiara Terrana – rappresenta un’importante opportunità per rafforzare la presenza politica e istituzionale dell’area moderata e popolare in Sicilia. Un percorso al quale l’UDC guarda con interesse e spirito costruttivo, nella convinzione che il dialogo e la condivisione degli obiettivi siano fondamentali per costruire una prospettiva politica credibile».

«L’UDC è un partito che, per storia e cultura politica, non ha mai coltivato pregiudizi nei confronti di nessuno e ha sempre considerato il confronto una ricchezza. Allo stesso tempo, riteniamo essenziale che ogni percorso comune si fondi sulla lealtà, sulla reciprocità e sul pieno rispetto della dignità politica di ciascuno. Il rafforzamento dell’area di centro può nascere soltanto dal riconoscimento della pari dignità tra tutte le forze che intendono contribuirvi, senza egemonie né posizioni subordinate. È questo lo spirito con cui vogliamo offrire il nostro contributo».

«L’incontro del 10 novembre – conclude Terrana – sarà un momento di confronto con la nostra classe dirigente per definire le prospettive future e rafforzare l’impegno nei territori. Vogliamo un UDC forte, unito e protagonista, fedele alla propria identità e capace di contribuire, con responsabilità e spirito di collaborazione, alla costruzione di una proposta politica moderata e popolare al servizio della Sicilia e dei siciliani».

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