«Esprimiamo la nostra più viva soddisfazione per l’apertura della grande rotatoria della zona industriale vicino all’Interporto. Seppur con un certo ritardo, i lavori, che inizialmente avrebbero dovuto concludersi lo scorso mese di giugno 2024, hanno visto un’accelerazione a seguito delle nostre denunce pubbliche effettuate sia con richieste scritte all’Amministrazione comunale e sia anche attraverso la stampa». È questo il commento del segretario dell’Ugl Metalmeccanici Angelo Mazzeo.

«Mesi addietro infatti – continua Mazzeo – come Ugl Metalmeccanici ci siamo fatti portavoce dei tanti disagi vissuti quotidianamente dai lavoratori che frequentano giornalmente la zona industriale ed abbiamo raccontato le tante segnalazioni sulle problematiche di viabilità e sicurezza dovuti alla chiusura della rotatoria. Problematiche che hanno generato enormi disagi in quanto nella fase di rientro gli automobilisti nel percorso alternativo erano costretti ad uscire da una strada e ad oltrepassare una doppia striscia continua per rientrare poi nella carreggiata corretta e questo aumentava notevolmente il rischio di incidenti stradali».

«Sicuramente è un passo avanti che va verso una maggiore sicurezza – afferma Mazzeo – adesso è il momento di risolvere le altre problematiche della zona industriale tra cui vi è

sempre il discorso del ponte di cui ancora ad oggi l’Amministrazione Trantino non ci ha fatto sapere nulla. Avremmo desiderio di capire quali sono le intenzioni e i progetti dell’Amministrazione comunale».

«Inoltre – continua Mazzeo – desideriamo porre l’attenzione sull’impianto di illuminazione della zona industriale. Durante un’assemblea sindacale notturna a cui ho partecipato, ho constatato che, nonostante l’installazione di un nuovo impianto durante l’Amministrazione Pogliese, l’area era completamente al buio. È fondamentale che venga effettuata una verifica tecnica su questo aspetto, perché la sicurezza dei lavoratori deve essere una priorità».





