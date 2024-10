«Siamo solidali agli agenti della polizia locale che hanno subito l’aggressione afferma il segretario territoriale dell’Ugl Etnea Giovanni Musumeci – . È fondamentale riconoscere il loro impegno e il rischio che affrontano quotidianamente per garantire la sicurezza della comunità.»

«La violenza contro le forze dell’ordine attesta Maurizio Maccarrone segretario provinciale dell’Ugl Autonomie Locali – è inaccettabile e richiede una risposta ferma da parte delle istituzioni e della società. È importante che vengano adottate misure per proteggere chi lavora per la sicurezza pubblica e per prevenire futuri episodi di violenza.»

Allo stesso tempo continua Musumeci «siamo vicini a Roberto Tudisco, presidente provinciale dell’associazione di ristoratori ed albergatori “Mio Italia” e proprietario di un’attività commerciale vicino alla zona dell’aggressione, anche lui aggredito solo perché stava riprendendo la scena con il cellulare».

Inoltre afferma Musumeci «è inaccettabile che dei lavoratori vengano aggrediti solo perché stanno svolgendo il loro lavoro, riteniamo opportuno che siano adottate tutte le misure efficaci per proteggere i lavoratori e poter garantire loro di svolgere le loro funzioni senza la paura di violenze e intimidazioni».





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.