«Crescono sempre di più i disagi per i dipendenti e gli utenti del PTA (Presidio Territoriale d’Assistenza) del San Luigi. Infatti continuano le difficoltà legate alla gestione parcheggi del presidio sanitario. Recentemente, inoltre, si è verificato anche un episodio di litigio tra automobilisti, evidenziando ulteriormente le problematiche legate alla gestione degli spazi di sosta». È questo il commento di Andrea Moschella, dirigente sindacale dell’Ugl Salute della provincia di Catania.





«Come organizzazione sindacale – continua Moschella – proponiamo l’apertura del parcheggio retrostante al presidio e riservarlo al personale dipendente, garantendo così un accesso facilitato e in sicurezza per chi lavora nella struttura, in questo modo nel parcheggio davanti la sede del PTA rimarranno posti sia per una parte del personale che per l’utenza».





«Sollecitiamo nuovamente un incontro urgente con il Direttore Generale – afferma Carmelo Urzì, segretario provinciale della Federazione Ugl Salute Catania – per affrontare al meglio la problematica riguardante la viabilità e la gestione parcheggi all’interno del PTA del San Luigi. Noi, come Ugl Salute, siamo pronti a fare la nostra parte, a mettere idee e soluzioni concrete per poter migliorare la condizioni sia dei lavoratori che dell’utenza».





