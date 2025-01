Nella giornata di sabato 11 gennaio, su invito del Segretario della UTL di Ragusa Nello Dieli, il Segretario regionale della UGL Sicilia Carmelo Giuffrida hanno incontrato i dirigenti sindacali ,gli iscritti e i giovani simpatizzanti del sindacato per un confronto sui temi più rilevanti per il territorio e il mondo del lavoro.

Durante l’incontro, si sono affrontati diversi temi di grande interesse, tra cui ,l’organizzazione interna del sindacato ,le strategie per il futuro e la preparazione delle prossime elezioni delle RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) nel pubblico impiego.

Un momento importante di riflessione è stato dedicato alla previdenza.

Un ampio spazio è stato dedicato alla questione dell’aeroporto “Pio La Torre” di Comiso. Giuffrida e Dieli hanno sottolineato l’importanza di chiedere alle istituzioni un impegno concreto per rendere l’aeroporto più funzionale, in grado di attrarre e coinvolgere nuove compagnie aeree e di rilanciare così l’economia locale. È stato evidenziato come l’aeroporto possa rappresentare un volano per lo sviluppo del territorio, ma per farlo è necessario un maggior sostegno e una programmazione strategica per il turismo, promuovendo le meraviglie turistiche della sicilia.

«L’incontro di oggi è stato un’importante occasione di confronto – ha dichiarato Carmelo Giuffrida –. La nostra priorità è quella di rafforzare il sindacato, ascoltare le esigenze dei lavoratori e affrontare con determinazione le sfide che abbiamo di fronte. La UGL è pronta a portare avanti le istanze di chi lavora e a farsi sentire su temi cruciali per il benessere della collettività».

L’incontro si è concluso con l’impegno di proseguire il lavoro di sensibilizzazione sui temi discussi, con un focus particolare sul rafforzamento della presenza sindacale e sull’importanza di un dialogo costante con le istituzioni tutte.

