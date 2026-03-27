Il sindacato sarà presente alla manifestazione pro Ponte sullo Stretto con una delegazione guidata dal segretario regionale Carmelo Giuffrida, insieme a dirigenti e iscritti provenienti da tutto il territorio siciliano.

“La UGL Sicilia parteciperà convintamente alla manifestazione del 28 marzo a Messina – dichiara il segretario regionale Carmelo Giuffrida – perché riteniamo necessario superare le sterili polemiche politiche che negli anni hanno rallentato ogni prospettiva concreta di sviluppo. Il Ponte sullo Stretto, insieme al piano di rilancio ferroviario e autostradale in Sicilia e Calabria, rappresenta una grande occasione per cambiare il volto del Mezzogiorno”.





Giuffrida richiama il valore strategico dell’opera anche sotto il profilo sociale ed economico: “Parliamo di un’infrastruttura che non è solo collegamento fisico, ma simbolo di un’Italia che unisce, che cresce e che offre ai giovani la possibilità di costruire il proprio futuro nella terra in cui sono nati. I ponti uniscono persone, culture e idee: il Ponte sullo Stretto è visione, mobilità, progresso e coesione nazionale”.





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