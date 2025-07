“Apprendiamo con soddisfazione, dopo un lungo negoziato, dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri della norma di attuazione dello Statuto siciliano in materia finanziaria. Un passo storico che, a quasi ottant’anni dalla sua adozione, riconosce alla Sicilia la possibilità concreta di applicare una vera fiscalità di sviluppo”. Lo dichiara Carmelo Giuffrida, Segretario Regionale UGL Sicilia.





“Grazie a questa norma, la Regione Siciliana potrà ora intervenire direttamente sulle aliquote fiscali di propria competenza così da attrarre investimenti esterni e sostenere imprese e cittadini dell’Isola. Si può scommettere anche sul ripopolamento dell’Isola – continua Giuffrida. Il provvedimento prevede infatti anche importanti agevolazioni per i pensionati non residenti che decidano di acquistare casa in Sicilia e trasferirvi la propria residenza, seguendo modelli già adottati con successo in altri Paesi europei. Ora non ci sono più scuse – conclude Giuffrida – La Regione può finalmente mettere in campo politiche fiscali mirate per sostenere le fasce più deboli, aiutare la nascita di nuove imprese e generare sviluppo e occupazione stabile. L’UGL Sicilia sarà vigile e propositiva per fare in modo che questa nuova autonomia si traduca in risultati concreti per il popolo siciliano”.

