È il catanese Emanuele Francesco Mirabella il nuovo Coordinatore Nazionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per la Federazione UGL Università e Ricerca.

“La nomina rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro che svolgo all’interno del CNR,” dichiara Mirabella. “Mi impegno ogni giorno per la tutela dei lavoratori della ricerca e per il rafforzamento del dialogo sindacale, con l’obiettivo di valorizzare il personale e garantire condizioni di lavoro eque e trasparenti.”

Il segretario provinciale della UGL di Catania, Giovanni Musumeci, esprime soddisfazione per la nomina e formula “i migliori auguri di buon lavoro a Mirabella, certo che saprà rappresentare con competenza e determinazione le istanze dei lavoratori del comparto ricerca”.

