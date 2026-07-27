E proseguirà anche nei primi di agosto con appuntamenti in vari lidi della Plaia in cui, grazie alla modernissima unità mobile oftalmica, saranno offerti screening oculistici gratuiti nell’ambito della campagna condotta dall’Unione ciechi con l’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità. Il calendario degli appuntamenti con i controlli che avverranno su un camper dotato di aria condizionata e di ogni comfort. La presidente del Consiglio regionale dell’Uici Maria Francesca Oliveri, “Un’importante azione per combattere il dilagare delle patologie oculari”.

A Catania è ripartita, da oggi, La prevenzione non va in vacanza, iniziativa che, nel periodo estivo, da anni ormai offre a tutti screening oculistici gratuiti ed è organizzata dal Consiglio regionale dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e dalla sezione italiana dell’Ipab.

Per fruire dei controlli, basterà, nei giorni fissati, rivolgersi al personale del camper – una modernissima unità mobile oftalmica donata nel 2023 dal Lions all’Uici – che, dopo aver cominciato oggi con l’Excelsior, sosterà da domani davanti a diversi lidi balneari della Plaia.

Sul camper, personale specializzato, guidato dall’oculista Federico Visalli, verificherà la presenza di patologie oculari ma anche di affezioni legate al sole, alla sabbia, o all’uso di schermi a luce blu: pc, tablet e smartphone.

In questi anni un numero sempre crescente di cittadini ha acquistato consapevolezza sulla necessità di sottoporsi a screening oculistici a scopo preventivo.

“Un’importante azione – ha sottolineato Maria Francesca Oliveri , presidente del Consiglio regionale dell’Unione ciechi – per combattere il dilagare delle patologie oculari. E queste possono condurre a ipovisioni o addirittura a cecità assolute. E poiché la prevenzione è fondamentale, invitiamo i catanesi e chi si trova in vacanza alla Plaia, a sottoporsi numerosi a questi screening”.

Otto gli appuntamenti, da oggi fino al 5 agosto: il camper dell’Uici stazionerà martedì 28 luglio davanti al Lido Arcobaleno, mercoledì 29 sarà al Lido Azzurro, il 30 al Polifemo e venerdì 31 al Lido Aurora. Si riprenderà lunedì 3 agosto davanti al Lido Le Palme, il 4 si sposterà alla Colonia del Bosco e l’iniziativa di concluderà mercoledì 5 davanti a Le Capannine.

Un’iniziativa, insomma, di grande valore sociale, promossa e organizzata dall’Uici e finanziata dalla Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, l’Iapb Italia Ets.

E chi volesse saperne di più può collegarsi al sito www.iapb.it.





DIDASCALIE

a – L’esterno dell’attrezzatissimo camper donato dal Lions all’Uici

b – Il programma di prevenzione coinvolgerà diversi lidi della Plaia

c – La presidente del Consiglio regionale dell’Uici Maria Francesca Oliveri

d – L’analisi dell’occhio avviene attraverso apparecchiature d’alta tecnologia

e – Un momento dei controlli effettuati dagli oculisti sul camper Uici

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