Palermo – Il delegato di Palermo dell’Associazione Unione Insigniti al Merito della Repubblica Italiana, il cavaliere Nicola Barretta, ha incontrato il dirigente scolastico e rappresentante legale dell’istituto Seneca di Palermo, dott. Alessandro De Marco.

L’incontro si è svolto nei locali dell’istituto Seneca, in viale Regione Siciliana al civico 3414, ed il dott. De Marco, amico sostenitore dell’Uir Palermo, ha accolto la delegazione dell’Uir con il corpo docente e gli alunni che hanno avviato un proficuo confronto sulle attività in itinere che l’Unione ha programmato con l’istituto Seneca sui temi della cultura delle legalità, della democrazia e della diffusione dei principi fondamentali della Costituzione Repubblicana. La collaborazione tra i due enti prevede la realizzazione di ben 7 incontri che si svolgeranno a partire dal mese di ottobre 2026 fino al mese di maggio 2027 ed hanno come obiettivo quello di rafforzare la rete territoriale nella promozione della legalità e del senso civico.

“Questo incontro rappresenta un passo importante verso una collaborazione stabile e strutturata orientata alla diffusione della cultura della responsabilità, del rispetto delle istituzioni e della partecipazione attiva- sottolinea il cav. Nicola Barretta- della società civile nella lotta contro ogni forma di criminalità organizzata. Ciò serve a trasmettere alle generazioni presenti e future i valori del bene comune, contribuendo alla costruzione di una società libera, democratica e rispettosa della Costituzione Italiana”.

In segno di riconoscimento e di stima il cav. Nicola Barretta, insieme all’amico sostenitore dott. Antonio Zangara, hanno donato al dott. Alessandro De Marco un crest dell’associazione in ceramica.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

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