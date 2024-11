Dopo l’entusiasmante debutto della settimana scorsa, torna in scena al TRAM “Racconti del Mistero” per le ultime tre repliche: da venerdì 8 a domenica 10 novembre 2024. Lo spettacolo porta in scena una parte semi-sconosciuta della produzione narrativa di Salvatore Di Giacomo: i racconti di genere horror e giallo contenuti in “Pipa e boccale”, una raccolta di racconti ambientati in Germania, tra osterie piene di fumo e strade buie, notti oscure e presenze soprannaturali. Diego Sommaripa e Emanuele Scherillo hanno lavorato alla creazione di un mystery drama a partire da tre racconti: “Brutus”, “Suzel Addio”, “La fine di Barth”. Questi racconti rappresentano un episodio singolare all’interno della produzione drammaturgica e letteraria di Salvatore Di Giacomo. Ed è quest’ultimo il motore dell’adattamento: il poeta dell’amore che si presta meravigliosamente al giallo. I protagonisti dei racconti, bizzarri, crudeli, grotteschi, si contrappongono alla figura dell’autore che indossa gli abiti dell’investigatore. Se da una parte la figura di Di Giacomo è immaginata come un narratore che ricostruisce la vicenda, dall’altra parte predominano l’azione scenica, i personaggi inquietanti e le suggestioni horror. In scena, oltre a Diego Sommaripa, anche regista dello spettacolo, ci sono Dolores Gianoli, Francesco Rivieccio e Benedetta Cenani. Il raccordo dei tre quadri è affidato alla musica, arrangiata in modo da generare un clima di suspense nello spettatore, amche grazie alla presenza di Annarita Di Pace, violino e voce.

Dice il regista Diego Sommaripa: “Trovo geniale l’intuizione di Mirko di Martino, direttore artistico del teatro TRAM, di rispolverare questi rari racconti di Salvatore di Giacomo e trasportali in scena. Una sfida ardua che ho accettato con l’entusiasmo che mi contraddistingue. Il periodo, poi, in cui sarà in scena lo spettacolo, Halloween, non è un caso. Portiamo in scena il mistero nei giorni più misteriosi dell’anno. Ho scelto tre racconti dal libro , Brutus (horror), Bart (paranormale), e Suzel Addio (giallo) riadattandone le situazioni ed i personaggi, ma lasciando l’ ambientazione originale: la fredda Germania, una nazione che Salvatore di Giacomo non ha mai visitato ma che racconta con spietata lucidità. I racconti saranno collegati l’uno all’altro attraverso le meravigliose canzoni del poeta e portando la pièce in commedia, creando così un contenitore accattivante e emozionante.”

RACCONTI DEL MISTERO

da Salvatore Di Giacomo

adattamento di Diego Sommaripa e Emanuele Scherillo

con

Dolores Gianoli

Francesco Rivieccio

Diego Sommaripa

Benedetta Cenani

e con Annarita Di Pace (violino e voce)

regia di Diego Sommaripa

musiche di Gianluigi Capasso

costumi Dora Occupato

scene Nicolas La Ventura, Roberta Torriero

disegno luci Tommaso Vitiello

produzione Teatro dell’Osso e TRAM

***

Biglietti:

intero € 13,00

ridotto € 10,00 (under 26 e over 65)

studenti € 9,00

Abbonamento

16 spettacoli: € 112

Card

4 spettacoli a scelta: € 36

8 spettacoli a scelta: € 64

Orari degli spettacoli

Venerdì ore 21.00

Sabato ore 20.00

Domenica ore 18.00

info e prenotazioni

whatsapp 342 1785 930

email tram.biglietteria@gmail.com

TRAM Teatro Ricerca Arte Musica

diretto da Mirko Di Martino

via Port’Alba 30 Napoli

Luogo: TEATRO TRAM, via port’alba, NAPOLI, NAPOLI, CAMPANIA

