PALERMO- Un risultato eccezionale conferma Umberto De Paola al suo secondo mandato come Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Palermo, per il nuovo triennio 2023-2026: su 95 docenti votanti, De Paola ha ottenuto 88 voti (sei schede nulle e una bianca).

Commentando la sua rielezione, Umberto De Paola dice: <Un programma di direzione è una sorta di programma di viaggio. Per ogni viaggio si fanno i conti con il luogo da dove si parte, e si faranno i conti con il luogo dove si torna. L’Accademia riparte da un’esperienza consolidata. Un’offerta formativa di grado universitario di primissimo livello. A questo si unisce una produzione culturale, artistica e scientifica straordinaria. In questo ultimo triennio oltre 160 eventi culturali sono stati realizzati. E ricevere questa fiducia dai colleghi nel 240 anniversario della fondazione dell’Accademia dell’uomo ignudo è un premio meraviglioso. A partire da questo tesoro vogliamo rafforzare tutti i servizi della nostra Istituzione per offrire agli studenti non solo la qualità della didattica, ma anche un luogo di accoglienza culturale e umana. La presenza dell’Accademia nel panorama cittadino è sempre più apprezzata. E questa forza radicata nel territorio si diffonde anche sul piano nazionale e internazionale. Ponendo questa Istituzione fra le principali protagoniste del risveglio della formazione artistica italiana. Sarà importante mantenere una forte coesione del sistema per portare definitivamente agli occhi del Paese e della politica quella necessità di attenzione costante per questo straordinario patrimonio rappresentato dalle Istituzioni dell’Alta formazione artistica e musicale>.

L’Accademia di Belle Arti prosegue così il suo cammino con la guida di De Paola, in programma molti nuovi progetti, e già è in cantiere la collaborazione per il prossimo Festino di Santa Rosalia.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.