Teatro, folklore, cucina siciliana e libri: ce n’è per tutti i gusti a Villa Filippina, in piazza San Francesco di Paola 18, a partire dal 31 maggio all’11 giugno. E a breve la presentazione del calendario estivo.

Start alle ore 10,30 di mercoledì con la conferenza di presentazione del Teatro Libero che, per il terzo anno consecutivo, sarà in Villa mettendo in scena Shakespeare summer night: due progetti che si alternano nella stessa sera, uno con la fruizione non frontale “Shakespeare da bar” e una produzione “Come vi piace” che è una delle commedie Shakespeariane con una compagnia di giovani attori per la maggior parte siciliani. Giorno 1 giugno alle ore 10 ci sarà la conferenza di presentazione di “Una marina di libri” (che si svolgerà a Villa Filippina da giorno 8 a giorno 11 giugno). E sempre giovedì dalle ore 19 alle 24 si terrà la festa di chiusura anno scolastico dell’Accademia delle Belle Arti, con ingresso gratuito aperto al pubblico. Giorno 2 giugno folk e cucina siciliana per la chiusura della rassegna suoni e sapori del mondo.

Giorno 3 giugno invece in programma l’evento Modcafé con ingresso gratuito e possibilità di cena alla carta al Monsù, per prenotare un tavolo basta utilizzare il link https://reservation.carbonaraapp.com/Italia/Palermo/MONSU-VILLA-FILIPPINA/

in preparazione anche l’area ristoro estiva. Domenica, a causa di eventi privati, non sarà fruibile il Monsù. Come sempre disponibili la casa delle farfalle e l’area gonfiabili per i più piccoli.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.