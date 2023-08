Altro atteso appuntamento per la stagione 2023 del Palermo Classica Festival. Il testimone passa al concerto sinfonico con in scena gli artisti internazionali Alexander Yakovlev al piano e la Palermo Classica Symphony Orchestra diretta dal M° Dian Tchobanov. Il sipario della Steri Hall di Palazzo Chiaramonte si apre il 25 agosto alle ore 21.15. Alexander Yakovlev è considerato uno dei pianisti più artistici della sua generazione grazie all’integrità e alla raffinatezza emotiva delle sue esibizioni in tutto il mondo, mentre Dian Tchobanov è anche Direttore Musicale Generale dell’Opera di Stato di Plovdiv dalla stagione 2013/2014.

Il programma prevede musiche di Gershwin, Rachmaninov e Morricone:

E. Morricone

Once Upon a Time in America – Suite

G. Gershwin

Porgy and Bess Symphonic Pictures for orchestra

S. Rachmaninov

Rapsodia su Tema di Paganini,

Concerto per pianoforte e orchestra n. 4 in sol minore, Op. 40

Alexander Yakovlev,Piano

Palermo Classica Symphony Orchestra

Dian Tchobanov, Direttore

Luogo: Palazzo Chiaramonte – Steri

