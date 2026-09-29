Un pomeriggio di grande emozione e straordinaria partecipazione quello del 27 settembre, nella magnifica cornice del Duomo di Monreale, dove centinaia di turisti e visitatori presenti in visita alla Cattedrale sono rimasti letteralmente catturati e ammaliati dalle voci celestiali dei giovani coristi del Coro di voci bianche Mifun di Praga.

L’evento, a ingresso libero, si è trasformato in un vero e proprio ponte culturale di altissimo profilo internazionale. L’iniziativa è stata realizzata con il patrocinio del Comune di Praga e del Comune di Monreale, in preziosa collaborazione con il Consolato Onorario della Repubblica Ceca a Palermo, rappresentato dal console Alfredo Nocera e del curatore dei rapporti istituzionali del Corpo Consolare di Palermo Enrico Pennacchio .

Il concerto ha visto la partecipazione di grandi artisti della scena musicale internazionale:Maestro del Coro: Jiří Polívka. Organo: Miloš Bok. Nel corso dell’esibizione sono state eseguite la Missa Brevis in Mi bemolle maggiore e altre intense composizioni firmate dallo stesso Miloš Bok, che hanno riempito le navate del Duomo di sonorità suggestive, lasciando il pubblico senza fiato.





A suggellare il successo della giornata, l’assessore alla Pubblica Istruzione Patrizia Roccamatisi — che ha curato l’intera iniziativa e il coordinamento organizzativo — ha avanzato una proposta di grande valore simbolico e culturale: un gemellaggio tra i giovani di Praga e quelli di Monreale, volto a rinsaldare i legami di amicizia e di scambio artistico tra le due comunità.

Grande soddisfazione è stata espressa anche da Jana Zarybnická, rappresentante del Coro di bambini MIFUN, per la magnifica accoglienza riservata alla delegazione ceca nella città normanna.

Monreale, Un ringraziamento particolare per l’ospitalità e la collaborazione e’ stato rivolto dall’assessore Roccamatisi e dal Console all’arcidiocesi e in particolare a Don Nicola Gaglio per aver reso possibile questo concerto

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