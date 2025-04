La 29ª edizione del Vinitaly Design Award si è tenuta il 5 aprile 2025 al Teatro Ristori di Verona, sotto la direzione artistica di Mario Di Paolo, noto designer nel campo del packaging enologico . L’evento ha premiato progetti che combinano creatività, innovazione e sostenibilità, confermando il ruolo centrale del design nel comunicare il valore dei prodotti enogastronomici.

Il concorso celebra l’eccellenza nel design del packaging per vini, distillati, birre artigianali e olio extravergine d’oliva. Un riconoscimento che premia la creatività e l’innovazione nel packaging, elemento fondamentale per valorizzare l’immagine di un prodotto. L’edizione 2025 ha introdotto nuove categorie, come “Timeless Wines” e “Illustrated Wines”, e ha assegnato premi in diverse categorie, tra cui trofei Black, Gold, Silver e Bronze. Inoltre, sono stati conferiti premi speciali, come il “Best in Show”, per progetti che uniscono estetica, tecnica e identità di marca.





Il concorso comprendeva 20 categorie, tra cui vini bianchi, rossi, rosati, spumanti, vini pregiati, cocktail a base di vino, vini liquorosi, distillati, birre e olio EVO . La giuria, composta da esperti di packaging, distribuzione, e-commerce e media specializzati, ha valutato ogni elemento del packaging: bottiglia, chiusura, capsula, etichetta, controetichetta, collarino, pendente, sigilli e confezione secondaria.

I premi assegnati includevano le etichette Black, Gold, Silver e Bronze per ciascuna categoria. Sono stati previsti anche riconoscimenti speciali come “Etichetta dell’Anno”, “Immagine Coordinata” e “GDO Label”, quest’ultimo destinato al packaging più efficace per la grande distribuzione.





Nella categoria “Private Label”, un gin siciliano, il Sicula Gin Mediterraneo ha ottenuto un prestigiosissimo trofeo, il Vinitaly Design Gold, un premio che celebra non solo la qualità del gin, ma anche l’eccellenza nel design del packaging. Sicula Gin è un distillato premium ideato da Sebastiano D’Angelo ad Alcamo, in provincia di Trapani, che incarna l’essenza della Sicilia mediterranea, invitando al bere consapevole. Con la sua versatilità e le sue note distintive, Sicula Gin si presta magnificamente alla mixology, offrendo ai bartender la possibilità di esplorare nuove creazioni di cocktail o di reinterpretare i classici in chiave siciliana. Che sia servito in un elegante Gin Tonic o come base per cocktail innovativi, Sicula Gin è la scelta ideale per chi cerca un’esperienza di degustazione superiore.





“Aver ottenuto il Vinitaly Design Gold con il nuovo gin che abbiamo lanciato proprio quest’anno, il Sicula Gin Mediterraneo – afferma Sebastiano D’Angelo proprietario di Sicula Gin – è motivo d’orgoglio perché portiamo alto e valorizziamo la nostra terra, la Sicilia, con la quale il nostro gin si rispecchia non solo nel nome ma nel complesso, infatti, Sicula Gin rappresenta un tributo alla nostra regione, alle sue ricchezze naturali e alla sua inconfondibile cultura. Prodotto interamente in Sicilia, Sicula Gin si distingue per la scelta accurata delle materie prime e per un processo di distillazione che segue i più alti standard di qualità.

Ogni bottiglia racchiude una selezione di botaniche autoctone, tra cui il ginepro siciliano, l’arancia rossa di Sicilia, il limone, il coriandolo, l’angelica, il timo e il pepe rosa, creando un’armonia di sapori che è tanto unica quanto avvolgente.”

