Una commedia dolce e romantica. Torna, a grande richiesta, al Re Mida – Casa Cultura di Palermo, lo spettacolo comico brillante “Un giorno in più”.

Lo spettacolo è a ingresso gratuito (fino a esaurimento dei posti disponibili) grazie al progetto di “Democrazia Partecipata”, dovuto al consenso e al voto dei cittadini, che vuole avvicinare anziani, adulti e bambini alla cultura del teatro offrendo loro spettacoli a titolo gratuito.

Appuntamento sabato 16 maggio, alle 21:15, in via Filippo Angelitti, 32.





Carmelo e Lucia sono due affiatati coniugi che ospitano nella loro casa tre vivaci vecchietti, ognuno con una grande peculiarità: un convinto garibaldino, un dolce musicista muto ed un latin lover cieco, più o meno.

I tre colorano le loro giornate ma limitano anche i momenti di affetto ed intimità che una coppia felice agogna, tant’è che i due decidono di assumere come infermiera Matilde, la sorella di Lucia aspirante influencer e per nulla preparata all’incarico, che rinvigorirà se è possibile ancor di più il terzetto portando in casa ancora più scompiglio.





Nel frattempo però, un velo scuro sembra iniziare ad ombreggiare sulla famiglia, una notizia capace di straziare e distruggere tutto.

Sul palco Orazio Bottiglieri, Elena Sparacino, Massimo Eugenio, Eleonora Randazzo, Dario Scarpati e Piero Calabrese, con la regia tecnica di Grazia Bottiglieri.

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