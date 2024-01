Il volontariato, fatto di giovani che credono in un reale futuro per i nostri territori, esiste e cresce ogni giorno di più. Il 2 novembre del 2022 a Palermo nasceva “Giovani In Movimento”, un ODV che in poco più di 14 mesi ha messo a segno decine di iniziative. Dalla solidarietà sociale, tutela dell’ambiente, rigenerazione urbana fino ad arrivare alla tutela degli animali. Oggi, una cinquantina di ragazzi di Palermo e della provincia, mettono a segno un grande risultato che li vede crescere in maniera esponenziale in termini di progettazione, ed in questo caso parliamo di euro progettazione.

“Sono felicissimo di comunicare che Giovani in Movimento ODV oggi si rinnova, diventando GIN (APS) che come un’araba fenice rinasce prendendo il volo verso nuovi orizzonti.

La nostra associazione ridefinisce i suoi obiettivi, focalizzandosi con passione su progettazione e partecipazione giovanile, sulla valorizzazione della cultura e creatività, sulla difesa dell’ambiente e sulla promozione di una cultura di sostenibilità, su processi inclusivi e solidali, e sull’innovazione digitale che abbracciamo con strategie comunicative all’avanguardia.

Quest’anno ha segnato un percorso di crescita e di tessitura di una rete indissolubile sul territorio palermitano, stringendo collaborazioni e amicizie con realtà consolidate nel terzo settore. Abbiamo aperto porte e costruito ponti, non solo metaforici ma di reali opportunità e condivisione di intenti.

Guardiamo al 2024 con l’ambizione e l’energia di chi sa che di essersi già posto diversi obiettivi, in quanto citando il buon Massimo Troisi non ripartiamo da Zero ma “Ricomincio da 3”. Tre come i progetti da noi presentati e approvati dal “Corpo Europeo di Solidarietà”, frutto dell’ingegno e della dedizione dei nostri membri under 30, la vera essenza della vitalità giovanile della nostra associazione, che ci vedrà in questo nuovo anno mettere vita e disegnare delle idee che fino a qualche mese fa sembravano dei sogni.

Oggi, con oltre 30 associati attivi e tanti altri sostenitori, dove la forza giovanile prevale, siamo la dimostrazione reale che i giovani nel territorio Palermitano ci sono e hanno voglia di mettersi in gioco ed essere parte integrante di una propria crescita personale, di gruppo e a sua volta di comunità.

Il nostro approccio non conosce la critica fine a se stessa, ma è animato da proposte audaci, concrete, a volte apparentemente utopiche, sempre però radicate in un terreno di solide fondamenta progettuali.

Continuiamo il nostro percorso con un’energia rinnovata, fedeli al nostro nome “Giovani In”, che ci ispira a rimanere una forza innovativa nel terzo settore, sempre al passo con i tempi, mai obsoleti. Siamo pronti a scrivere il prossimo capitolo della nostra storia, pronti a pensare in maniera differente e folle, perché si sa, solo chi è talmente folle da pensare di poter cambiare il mondo, poi lo cambia davvero.”

Così il Presidente di “Giovani In APS”, Samuele Morvillo.

“Siamo sicuri che ci sono tanti giovani che sono pronti ed hanno voglia di spendersi per la promozione sociale sul nostro territorio e voglio dire loro che da noi troveranno sempre le porte aperte, perché è dal senso di comunità che bisogna ripartire se vogliamo migliorare realmente questa nostra città”.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.