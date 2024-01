Lunedì 29 gennaio 2024 alle ore 16,00 il Sindaco di Motta d’Affermo prof. Sebastiano Adamo promuove un incontro con i Sindaci dei Nebrodi e delle Madonie al quale sono invitate le istituzioni e le Associazioni del Terzo Settore per discutere il D. Lgs, approvato dal Consiglio dei Ministri giovedì 25 gennaio 2024, di cui alla legge 33/2023.

Come stabilito sabato 30 dicembre 2023 a Cefalù nel corso del seminario ECM sulle “terapie riabilitative con soggetti fragili”, organizzato dall’Istituto Italiano Fernando Santi, il Sindaco di Motta d’Affermo prof. Sebastiano Adamo promuove un incontro per lunedì 29 gennaio 2024 alle ore 16,00 nei locali del Comune di Motta d’Affermo per discutere la legge n.33/2023 “Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane” e del decreto di attuazione approvato giovedì 25 gennaio 2024 dal Consiglio dei Ministri, trasmesso al Parlamento per l’approvazione entro il mese di marzo 2024.

Il provvedimento riguarderà la riorganizzazione del sistema assistenziale complessivo che coinvolgerà l’Associazionismo, gli Enti del Terzo Settore, gli Enti Locali e le Istituzionali nazionali e regionali.

L’obiettivo è anche quello di costituire un gruppo di lavoro che si occuperà delle politiche a favore degli anziani nei territori maggiormente disagiati e nelle zone interne dei Nebrodi e delle Madonie.

All’iniziativa sono invitati i Sindaci delle Madonie e dei Nebrodi, i referenti dei servizi sociali dei Comuni e quelli dei Distretti socio-sanitari, le rappresentanze della società civile, del Terzo Settore e le Associazioni operanti nel più ampio comparto socio-sanitario in favore delle persone anziane.

