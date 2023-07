Un messinese e un siracusano vincono il premio Norns Awards 2023

Ethics4growth si aggiudica il premio come miglior start up etica del 2023.

Lugano 4 Luglio. La start up ethics4growth, nata dall’idea del siracusano Giuseppe Macca e del messinese Claudio Camarda, si aggiudica il premio come miglior “Ethics in Business start-up” del 2023 nell’evento The Norns Awards 2023 svoltosi a Lugano.

The Norns awards è il riconoscimento internazionale per le imprese e i professionisti che celebra l’eccellenza e l’innovazione a livello mondiale. Dopo la prima edizione a Roma, quest’anno l’evento si è svolto a Lugano, Eliza de Matos, co-fondatrice del premio, dice: “I Norns Special Awards premiano, personalità e organizzazioni che hanno apportato contributi e realizzazioni straordinarie nei rispettivi campi. Al centro, gli Special Awards: i visionari, gli innovatori e i catalizzatori del cambiamento che stanno plasmando il futuro e ispirando gli altri con il loro lavoro. In questo ambito si colloca ethics4growth”.

Ethics4growth è uno studio di innovazione sociale che offre servizi di coaching e di consulenza sull’impatto sociale per startup e aziende che vogliono innovarsi nel settore. Lo studio è anche impegnato in progetti di sviluppo sostenibile/sociale per i territori.

Il progetto di ethics4growth (e4g) nasce durante un corso di sviluppo sostenibile che ha totalmente cambiato l’orizzonte dei due fondatori. Giuseppe afferma che: “cambiare il mondo poteva non essere solo un sogno da millennial, ma una vera possibilità. Abbiamo capito che per fare la differenza, innanzitutto, è necessario cambiare il modo in cui si pensa e si fa impresa.” Da quel momento i due amici uniti dalla passione per il business e la sostenibilità, hanno deciso di scommettere su loro stessi lanciando ethics4growth.

La start-up si occupa dello sviluppo socio-economico del territorio, in particolare della sostenibilità in diversi settori, dove i due siciliani e il network di collaboratori creatosi, aiutano piccole e medie imprese, start-up e altre organizzazioni nella loro transizione ecologica. Al momento sono attivi in alcuni progetti in Sicilia, Svizzera e Spagna, ai quali danno una prospettiva “glocale“, mettendo in relazione il territorio con le buone pratiche internazionali.

Durante la pandemia hanno creato anche una community online che conta più di 6000 membri sui differenti social dove hanno ospitato numerose personalità di diverse organizzazioni come: Unesco, World Food Program, Thun , Ashoka, Wesostengo.org, Impact Hub, Too Good to Go Italia, ecc...

Tra le varie attività che Ethics4growth svolge, se ne evidenziano 3 in particolare:

Laboratori di futuro : workshop che permettono alle comunità e alle organizzazioni di pensare e pianificare il futuro.

: workshop che permettono alle comunità e alle organizzazioni di pensare e pianificare il futuro. Mentoring, coaching e corsi di imprenditorialità sostenibile rivolto a studenti delle scuole secondarie e persone fragili ed emarginate. La creazione di corsi su misura per trasmettere i concetti sulla possibilità di fare un’impresa sostenibile come motore di sviluppo per il territorio.

rivolto a studenti delle scuole secondarie e persone fragili ed emarginate. La creazione di corsi su misura per trasmettere i concetti sulla possibilità di fare un’impresa sostenibile come motore di sviluppo per il territorio. e4g marketing: Il seguente approccio si basa sull’importanza di comunicare l’effettivo valore generato dall’organizzazione, evitando il greenwashing e creando una connessione con il pubblico. La parte più importante è raccontare la sostenibilità, l’etica e la trasparenza attraverso i mille canali che ci sono a disposizione.

“Siamo molto contenti del premio ricevuto in Ethics in Business start-up 2023 organizzato da The Norns Awards, è stato veramente inaspettato”. Claudio, co-founder della startup, ci tiene a sottolineare che è stato il risultato di un grande lavoro compiuto durante questi due anni, e anche di resilienza, dovuto alle difficoltà incontrate durante la pandemia che non hanno facilitato il lancio del progetto.

