In seguto alle recenti notizie apprese dalla stampa che hanno riportato le parole dell’ex deputato leghista Pillon pubblicate su Twitter con cui ha espresso la sua contrarietà alla realizzazione del monumento, ridicolizzando l’iniziativa, si inoltra la risposta di Emilio Colaci pubblicata su Instagram e Facebook.



Vi preghiamo di continuare a sostenere l’iniziativa, divulgando tale risposta al fine di chiarire una volta per tutte che il monumento si farà e abbiamo già reperito i primi fondi.



Purtroppo dichiarazioni come quella dell’ex deputato, oltre a non avere nessuna utilità, altro bnon fanno che scoraggiare gli sponsor e creare confusione nell’opinione pubblica.



Grazie per la collaborazione e il sostegno.



Distinti saluti



Emilio Colaci



INIZIO COMUNICATO (si riporta il testo della risposta social pubblicata)



Dispiaciuto per le recenti notizie lette e per le dichiarazioni a mio avviso sterili e inopportune a cui non riesco a trovare nè un fine nè un senso, vi confermo che non hanno nulla a che vedere con la realtà dei fatti e cioè che il monumento si fará, avrá un’altezza di quattro metri e abbiamo giá definito il progetto che sará consegnato in sovrintendenza la prossima settimana nonchè giá reperito parte dei fondi necessari per la realizzazione dell’opera.



L’iniziativa è stata divulgata dalle principali testate giornalistiche e ha trovato spazio su notiziari online anche all’estero.



Adesso è normale che qualcuno remi contro ma è giusto che sia cosí, questo avviene in tutte le grandi opere e questa sará una grande opera



Grazie a tutti per il sostegno.



Emilio Colaci. #monumento #aron #unmonumentoperaron #palermo #sicilia #cane



Facebook: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02jCNMjBJYp7skZfYgoUgM6AJEwgETsjFVWv2Vvy8MA4mUsXyJRrWimuBnP4jZJp8dl&id=100005718317031



Instagram: https://www.instagram.com/p/C20Az4jtM1U/?igsh=bWcyN29uM2NvdXAx



FINE COMUNICATO



