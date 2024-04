L’ANGSA – “I Figli delle Fate”, il 22 Aprile 2024, a conclusione del progetto “Dreams Factory Restart 3”, laboratorio artistico tenuto presso l’Istituto Quintiliano, ha proiettato un film documentario “I mille cancelli di Filippo”, vincitore di molti premi. Il film è un viaggio nella mente e nella quotidianità familiare di Filippo Zoi, un giovane artista autistico fiorentino con la grande passione per il disegno (ha illustrato dei libri scritti dal padre Enrico) e soprattutto con la grande passione per i cancelli. Periodicamente sente il bisogno di elencare ai genitori tutti i cancelli, fotografati e disegnati, che ha visto da quando era bambino. Partendo da questa passione il regista Adamo Antonacci racconta, con delicatezza e realismo, le tante sfaccettature dell’autismo.

Dopo la proiezione è stato inaugurato, presso l’Istituto Quintiliano, il murales ” Il colore degli abbracci” realizzato da 14 giovani adulti autistici insieme agli alunni della lV AX e IV BX dell’indirizzo di scienze umane, progetto inserito da tre anni nel percorso formativo di PCTO. Questo progetto ha dato la possibilità ai nostri figli di essere accolti, guardati, valorizzati e agli alunni possibilità di crescita umana e di scoperta di un modo nuovo di vedere il mondo. Con altri occhi. Con altri colori… L’Angsa – “I Figli delle Fate” desidera ringraziare la dirigente scolastico dell’Istituto Quintiliano di Siracusa, Simona Arnone, per avere aperto la scuola all’accoglienza, per aver lavorato con i docenti affinché la scuola diventi luogo di aggregazione sociale senza differenze. Ringraziamo le professoresse Domenica Amara (referente PCTO) , Patrizia Lupo e Rita Arena (tutor degli studenti), il maestro Giuseppe Piccione ( responsabile del laboratorio artistico), il Dottore Lorenzo Filippone (responsabile scientifico del progetto), la dottoressa Maria Zisa (assistente sociale DSM), il regista Adamo Antonacci, il produttore Alessandro Salaorni, il giornalista – scrittore Enrico Zoi (papà di Filippo) per averci onorato della loro presenza ed un particolare ringraziamento è per gli studenti, per la loro sensibilità e gioia dimostrata verso i nostri figli…. Grazie!

Siracusa 30/04/2024

Lucy Massari

Presidente Associazione

Angsa – “I Figli Delle Fate”





