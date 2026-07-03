Un polmone d’ossigeno da 5 milioni di euro complessivi per i Comuni della Sicilia in sofferenza finanziaria. È stato approvato il decreto di riparto che assegna i contributi straordinari destinati alla compartecipazione alle spese per i servizi essenziali, alla copertura dei disavanzi di bilancio o alle spese del personale. Nel Giarrese tra i Comuni in dissesto, con una popolazione fino a 10 mila abitanti, riceveranno il contributo Calatabiano, Fiumefreddo, Milo, Santa Venerina, S.Alfio. Soddisfazione è stata espressa dal deputato regionale del Mpa, Santo Primavera che ha seguito da vicino l’iter che ha portato al decreto di attuazione:





“Questo stanziamento – afferma il parlamentare regionale – rappresenta una risposta concreta e tempestiva della Regione a supporto degli enti locali che si trovano in una condizione di oggettiva difficoltà finanziaria. Garantire 228 mila euro a Fiumefreddo e 161 mila euro a Calatabiano significa permettere a queste amministrazioni di respirare, di assicurare i servizi di prima necessità ai cittadini e di far fronte alle scadenze di bilancio e del personale senza dover tagliare le prestazioni sul territorio. I Comuni sono la prima trincea dello Stato e della Regione: sostenerli non è un assistenzialismo, ma un dovere istituzionale per la tenuta sociale delle nostre comunità.”

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