Drammatico incidente nel pomeriggio di oggi sulle montagne dell’Imperiese, dove tre cittadini francesi hanno perso la vita dopo essere precipitati con un quad in una zona particolarmente impervia del territorio comunale di Triora, nelle Alpi Marittime, a pochi chilometri dal confine di Stato con la Francia.

La tragedia si è consumata intorno alle ore 14 lungo la cosiddetta Via del Sale, nei pressi del rifugio “La Terza”, nell’area del Monte Saccarello, una delle zone montane più frequentate dagli appassionati di escursioni e percorsi fuoristrada.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri intervenuti sul posto, i tre viaggiavano a bordo di un quad cabinato multiposto quando, per cause ancora in fase di accertamento, il conducente avrebbe effettuato una manovra errata nel piazzale vicino al rifugio.

Il mezzo ha quindi perso stabilità finendo fuori strada e precipitando in un dirupo.

Caduta di circa 300 metri, nessuna possibilità di sopravvivenza

L’impatto si è rivelato devastante. Il quad è precipitato in una scarpata profonda circa 300 metri sotto il piano stradale.

Per i tre occupanti non ci sarebbe stato alcuno scampo.

Le vittime sono tre cittadini francesi, tutti di età intorno ai settant’anni. Secondo le prime informazioni raccolte dalle autorità, potrebbero risiedere in territorio francese in prossimità del confine italiano, non lontano dalla zona in cui si è verificato l’incidente. Le generalità non sono state ancora rese pubbliche perché i familiari non risultano ancora formalmente informati.

Indagini affidate ai carabinieri

La dinamica resta ancora sotto verifica. L’ipotesi investigativa principale porta a un errore di manovra del conducente avvenuto nel piazzale adiacente al rifugio “La Terza”, circostanza che avrebbe provocato l’uscita di strada e la successiva caduta nel dirupo. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo nel dettaglio ogni fase dell’incidente per chiarire definitivamente quanto accaduto.