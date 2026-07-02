L'annuncio in Basilica, a Benevento

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella, 79 anni, ha reso noto di essere malato durante la celebrazione religiosa della Madonna delle Grazie, nella basilica cittadina. Lo ha fatto rivolgendosi al neo arcivescovo di Benevento Michele Autuoro, con la voce rotta dall’emozione. La natura della malattia non è stata precisata.

Le sue parole: “Lei si è rivolto a quelli che sono malati. Anche io lo sono. Spero di farcela, grazie”. E poco prima: “Chiedo a tutti di pregare per me”.

Le parole dell’ex guardasigilli sono state accolte da un sentito applauso dei presenti in basilica.

La notizia ha raggiunto immediatamente il mondo politico. Gianfranco Rotondi, presidente della Democrazia cristiana e deputato di Fratelli d’Italia, ha dichiarato: “Vedendolo in gran forma sono dolorosamente stupito delle parole odierne di Mastella: naturalmente pregherò per lui, ma ho fiducia anche nella sua scorza dura, avrà ragione del male, quale che esso sia”.

Il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi ha scritto sui social: “Tutto il mio partito si stringe intorno all’amico Clemente Mastella. Sono certo che supererà i suoi problemi. È un leone, un grande combattente e un uomo generoso a cui vogliamo un gran bene”.