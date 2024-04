Il cantattore Renato Zappalà in arte Zapato scende in politica e lo fa alla sua maniera. Con lo sprint musicale ed anche un pò goliardico dei suoi concerti rock ma con la serietà che lo contraddistingue quando studia un copione per un film o per una pièce decide di sostenere il suo vecchio amico Filippo Drago, storico ex sindaco di Acicastello, candidandosi nella lista civica “Grande Acicastello” creando un pò di clamore attorno alla sua persona, perché nonostante sia figlio e fratello di persone che della politica ne hanno fatto una missione ha sempre preferito rivolgere i suoi interessi all’arte, alla musica e al mondo dello spettacolo in generale.



Chi conosce Renny Zapato sa che è un eterno ragazzo, il quale da buon outsider non accetta le falsità dello star sistem.

Il suo sogno più grande è vedere i luoghi della sua infanzia come Acicastello e Acitrezza rinascere e ritornare agli splendori degli anni 60, dove si respirava bellezza e i locali senza distinzione erano affollati e c’erano le esibizioni di quelli che una volta si chiamavano complessi.

“Ho deciso di mettere a disposizione la mia esperienza artistica per la futura amministrazione e fare ritornare piano piano con tanto impegno Acicastello ed Acitrezza ai fasti di un tempo”. Così come ha dichiarato Zapato ad una sua elettrice che gli ha chiesto perché dovrebbe votarlo.

È ora di cambiare musica e con Zapato è arrivato il momento giusto per farlo.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.