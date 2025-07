Il nuovo libro di don Marco Panero per ritrovare, nella semplicità della tradizione, la profondità della vita spirituale



È in libreria da pochi giorni Un tesoro da riscoprire. Le preghiere comuni del cristiano (editrice Àncora) l’ultimo lavoro di spiritualità di don Marco Panero, sacerdote salesiano, docente di Filosofia Morale all’Università Pontificia Salesiana di Roma e Prelato Consigliere della Penitenzieria Apostolica.

In questo volume agile e profondo, l’autore accompagna il lettore in un viaggio attraverso le preghiere più popolari della tradizione cristiana – dall’Ave Maria al Gloria, dall’Angelo di Dio al Ti adoro – mostrandone la ricchezza teologica, spirituale e pedagogica. Come spiega don Marco Panero, nell’introduzione, non si tratta di un rifugio nostalgico nel passato, ma di un invito a riscoprire la freschezza della fede attraverso parole che da secoli nutrono la vita dei credenti.

Il testo è composto da dieci brevi capitoli, ognuno dedicato a una preghiera comune, commentata con chiarezza, profondità e uno stile accessibile. Non è un trattato accademico, ma un piccolo manuale di vita cristiana che si propone di risvegliare la fede assopita, alimentare la vita interiore e suggerire spunti di preghiera personale o comunitaria. È pensato per ogni battezzato, anche per chi, nella frenesia della vita quotidiana, sente il bisogno di ritrovare il centro del proprio cammino spirituale.





Nelle prime righe dell’introduzione l’autore chiarisce in merito al libro: “Non si propone come un trattatello sulla preghiera, né pretende di insegnare a pregare, o almeno, non è questo il suo scopo principale; vuole piuttosto mostrare il fascino e la ricchezza delle preghiere che già possediamo, ereditieri d’un capitale spirituale sedimentato nel tempo e generosamente dispensato dalla Chiesa ad ogni fedele”.

La prefazione del Cardinale Angelo De Donatis, Penitenziere Maggiore, definisce il volume «un piccolo scrigno da cui ciascuno potrà trarre qualche perla». E aggiunge: «Don Marco sa scavare nel pozzo della tradizione della Chiesa per offrirci spiegazioni chiare, lineari, accessibili e insieme profonde, che ci guidano verso una preghiera autentica, personale, ecclesiale».

Un testo destinato a tutti i fedeli, dunque, che si presta sia come lettura spirituale individuale, sia come strumento per incontri comunitari, cammini di fede o percorsi pastorali, particolarmente indicato durante questo Giubileo 2025.





“Sì, torniamo ad assaporare le preghiere dei piccoli! A farle nostre, riandando a quelle preghiere semplici, col beneficio di chi ha ormai percorso un cammino di fede e, dunque, può apprezzarne meglio la ricchezza. È un vero itinerario spirituale quello che possiamo percorrere lasciandoci ammaestrare da questi piccoli tesori di preghiera. Ci appartengono, sono i titoli di eredità di noi cristiani; sarebbe un peccato lasciarle giacere in un cantuccio, quando invece potremmo trovarvi nutrimento abbondante per la nostra fede” aggiunge ancora nell’introduzione don Marco.

Con Un tesoro da riscoprire, don Marco Panero prosegue il suo impegno nel cosiddetto “apostolato della buona stampa”, secondo lo stile salesiano di Don Bosco, già intrapreso con il precedente volume Nella tenda del convegno. Meditazioni di vita spirituale (Àncora, 2023).

Don Marco Panero, 43 anni, salesiano del Piemonte, svolge il suo ministero a Roma, dove dal 2010 è docente all’Università Pontificia Salesiana. Ha studiato filosofia e teologia presso le Università Pontificia Salesiana, Gregoriana e Roma Tre. Attualmente è anche direttore della rivista Salesianum e membro della Penitenzieria Apostolica. Alla ricerca e all’insegnamento accademico affianca il ministero della predicazione.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.