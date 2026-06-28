Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di storia, cultura e tradizioni della nostra Isola. S’intitola “La regalità siciliana. Regine e Re di Sicilia, dalla fondazione al vicereame“, edizioni Kalòs, il nuovo saggio di Pasquale Hamel che verrà presentato alle 18 di martedì 30 giugno in piazzetta Bagnasco.

Un racconto intenso e coinvolgente che restituisce voce a re e regine che hanno contribuito a plasmare l’identità della Sicilia.

Dialogheranno con l’autore la professoressa Gabriella Maggio e l’architetto Adriana Chirco.

L’evento fa parte del ricco cartellone dell’ottava edizione della stagione culturale di Piazzetta Bagnasco, promossa dall’associazione Piazzetta Bagnasco con Cappadonia Gelati come sponsor e i gemellaggi con Efebo D’Oro ed Etna Book.

Il libro

Il Regno di Sicilia, durato poco meno di tre secoli, ha una storia complessa e tortuosa. Questo saggio ripercorre le vicende delle quattro dinastie straniere che si sono succedute al potere dell’Isola dal 1130 al 1412: Altavilla, Hohenstaufen, Angiò e Aragona. Fra personalità di spicco come Federico II, stupor mundi, e figure meno note come Martino il Giovane o Guglielmo III, il re bambino, l’autore svela cosa accadde davvero in quel periodo, indagando le origini del regno autonomo e le ragioni per cui perse la sua indipendenza diventando un viceregno. Un racconto conciso di fatti spesso drammatici che getta nuova luce sulle vite dei re e delle regine che hanno fatto la storia della Sicilia.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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