E’ stato presentato il 13 giugno a Ragusa, nell’ambito delle iniziative Extra Volume, il volume di Angelo Aliquò “Corrispondenze – conversazioni immaginarie “ edito da ABULAFIA Editore.

Alla presenza di un folto pubblico in Piazza Matteotti – Libreria Flaccavento, l’autore ha piacevolmente conversato con Pippo Digiacomo che ne ha curato la prefazione definendo il libro …un atto di omaggio ad alcuni grandissimi personaggi della nostra contemporaneità, fondamentali nella nostra formazione etica e culturale.





Per scrivere queste lettere – dichiara Aliquò – ho attinto a romanzi di Sciascia, Bufalino e Foscolo, alle lettere di Pirandello e di Marta Abba…

Il Consorzio di tutela del Cioccolato di Modica IGP, per l’occasione, ha prodotto una barretta speciale con una grafica ideata da Lorenzo Campailla di Eliotecnica derivata dalla copertina del libro, che l’autore ha donato in occasione del firma copie a tutti i presenti.

L’incarto speciale autografato da Angelo Aliquò sarà collocato nell’apposita sezione del Museo del Cioccolato di Modica.

Luogo: LIBRERIA FLACCAVENTO , PIAZZA MATTEOTTI RAGUSA

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