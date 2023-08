L’attesissimo “Premio Saturno, la Sicilia che produce”, evento che premia le aziende e le personalità che si sono distinte sull’isola, sta per arrivare. Dal 5 al 10 settembre, in Piazza Vittorio Emanuele a Trapani, a partire dalle ore 19.00, il palco si alternerà fra talk, premiazioni, cabaret, DJ set ed i music live show in programma.

Questa edizione straordinaria, che celebrerà il ventennale della manifestazione, intende valorizzare anche i sapori autentici della cucina siciliana. Sarà allestita, infatti, una Food Area pronta a deliziare i visitatori, presentando una varietà di eccellenze culinarie del territorio con al centro Sua Maestà “la busiata”. Tutte le sere sarà possibile degustare, con un ticket di 10 euro, a scelta tra le busiate al tonno, alla norma o al pesto trapanese, accompagnati da melone giallo e vini di qualità. Vittoria Abbenante presenterà cooking show che allieteranno la piazza per un viaggio senza pari nelle delizie sensoriali del mondo gastronomico, in compagnia di rinomati chef e luminari del settore.

Martedì 5 e mercoledì 6 settembre il palco del Premio Saturno accoglierà Andy Luotto: poliedrico chef, noto anche come volto televisivo, porterà tutta la sua carismatica presenza e la sua irresistibile ironia.

Giovedì 7 settembre Peppe Giuffrè l’enogastronauta per eccellenza, esploratore dei gusti e delle tradizioni culinarie che rendono la Sicilia unica, racconterà piatti che sono sinfonia di sapori, ingredienti e tradizione.

Venerdì 8 settembre protagonista sarà il giovane Mirko Catanzaro, insignito del titolo “5 Stelle d’Oro della Cucina” e selezionato dalla prestigiosa Guida Michelin delizierà il pubblico presente con la sua “Tradizione Remix”.

Sabato 9 settembre, ospite sarà Pino Maggiore, un custode delle tradizioni culinarie siciliane e uno dei più grandi esperti del cùscusu alla trapanese festeggerà “col piatto della pace” per antonomasia i 65 anni del “suo” storico locale, la “Cantina Siciliana”.

Domenica 10 settembre, il maestro panettiere Giuseppe Martinez condividerà i segreti dei pani fragranti e croccanti, spiegando le tecniche di impasto, lievitazione e cottura.

Nell’ambito del Premio Saturno sarà presentato, sabato 9 settembre, anche un originale sondaggio dal titolo ”Il Made in Sicily sulle tavole dell’Isola” a cura dell’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, in esclusiva per uno dei talk gestiti dal Gruppo Editoriale Telesud.

Il Premio Saturno 2023 avrà un mood eco-friendly con un Expo Village che abbraccerà una vasta gamma di settori. I visitatori avranno, infatti, l’opportunità di visitare gli stand delle aziende partecipanti e conoscere una storia di passione e dedizione della Sicilia che produce.

La manifestazione è organizzata dall’omonima associazione con il patrocinio della Città di Trapani ed Unioncamere Sicilia, oltre che avvalersi della collaborazione di istituzioni, aziende e associazioni del territorio siciliano.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti visitare il sito web www.premiosaturno.com e le pagine Facebook Premio Saturno – Telesud Trapani e Telesud Trapani.

