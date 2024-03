La società sportiva SporT21 Bagheria con la collaborazione di Giulia Sparacino, Pedagogista e Analista del Comportamento ABA in formazione, patrocinate dal Comune di Bagheria, in base al progetto: “L’inclusione che corre veloce” apriranno le porte di Villa San Cataldo, giorno 6 aprile 2024 dalle ore 15:00 alle ore 19:00, per una giornata dedicata all’Inclusione “Ad ognuno il suo talento: le varie forme della Comunicazione”.

Ciò vuole fare si che i bambini, i ragazzi e gli adulti, insieme alle loro famiglie possano partecipare ad un pomeriggio in cui ognuno può mettere in luce le proprie capacità. Saranno presenti tante associazioni che contribuiranno alla messa in atto di attività diverse e mostreranno l’importanza del lavoro di squadra, tutti insieme rende tutto speciale. Ognuno con il proprio talento può fare la differenza.

Parteciperanno: AILA, Associazione Italiana Lotta Agli Abusi, con i referenti territoriali provinciali di Palermo: Sanfilippo Giovanna e Ficano Michele, KIWANIS, col referente territoriale Gaetano Martorana, l ’artista autodidatta Leonardo Gabriele che esporrà i suoi lavori artistici, Il musicista autodidatta Vincenzo Avanzato con la collaborazione di Cristina Corrao, Asacom in formazione che riprodurranno in LIS delle canzoni, Associazione Pro-H Vivere Vivere Insieme Onlus, AISF ODV, con la referente pazienti sezione BA-PA Romana Franzone, Assistenti alla Struttura Educativa ed Animatore Servizi all’Infanzia capitanati da Francined Angela Russo e Valeria Li Vigni, Rosaria Calatabiano, tecnico del Comportamento ABA. In particolare si ringrazia per il materiale fornito e la realizzazione della giornata: META Gaming Pub , Shape Up al femmine ASD, Il Chiosco F.ll Sardina, Cooperativa Solletico, Ballon, Piccole creazioni, Cristina D’Assaro, Photography, L’angolo dell’ABC, Eurofom Bagheria, Le Cuocarine







