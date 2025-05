Si è svolta mercoledì 21 maggio 2025, presso l’Agriturismo Bergi di Castelbuono, la Giornata di Fine Anno Formativo dell’ITS Academy JobsFactory Madonie. Un appuntamento che ha superato i confini della ricorrenza istituzionale per trasformarsi in un vero e proprio laboratorio di idee, emozioni e visioni condivise. Protagonisti della giornata sono stati gli allievi dei percorsi Food, Digital Marketing Plus e Sport & Sales, provenienti dalle sedi di Palermo e Castelbuono, che hanno preso parte attiva all’evento, confrontandosi con docenti, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni in un dialogo aperto e costruttivo.



Ad aprire i lavori è stato il Sindaco di Castelbuono, Mario Cicero, anche Presidente del GAL ISC Madonie e del Consorzio Universitario della Provincia di Palermo. Nel suo intervento ha evidenziato il ruolo strategico degli ITS nella promozione dello sviluppo territoriale, della coesione sociale e della cittadinanza attiva. Il Dirigente scolastico Alberto Celestri, impossibilitato a partecipare per motivi di salute, ha inviato un messaggio di saluto, sottolineando l’importanza dell’alleanza educativa tra scuola e ITS come chiave per il futuro dei giovani.



Tra i momenti più significativi, l’intervento dell’avvocato Marianna Giaconia dell’impresa Concetta S.r.l., che ha posto l’accento sulla formazione integrale della persona, e quello di Daniela Di Garbo, co-founder dell’Agriturismo Bergi, che ha raccontato il valore della fatica e della resilienza nel mondo del lavoro e dell’impresa. Particolarmente profondo l’intervento del Prof. Liborio Di Marco, Vicepreside della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, che ha proposto una riflessione culturale sul lavoro come vocazione e ricerca di felicità: «Alzarsi al mattino senza sapere cosa fare è una condizione terribile. La formazione deve generare umanità e solidarietà.»



Un momento di forte ispirazione è stato offerto dal giornalista e scrittore Mario Liberto, che ha esortato i giovani a non arrendersi, a credere nei propri sogni, citando le parole della canzone Un giorno credi di Edoardo Bennato: «Quando ti alzi e ti senti distrutto, fatti forza e va incontro al tuo giorno.» La giornata è stata arricchita anche dal messaggio di saluto del nostro vescovo S.E. Mons. Giuseppe Marciante, che ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dall’ITS Madonie nel tessuto sociale ed educativo del territorio.



A concludere i lavori è stato Giosuè D’Asta, Presidente dell’ITS Madonie, con un intervento appassionato che ha ribadito la missione profonda dell’Academy: «Gli ITS non sono uffici di collocamento. Sono accademie, dove il desiderio dei nostri giovani è preso sul serio. Qui non si trasmettono solo competenze: si costruiscono visioni. La sinergia tra pubblico e privato è indispensabile, ma non basta se non mettiamo al centro la passione, la creatività, la forza interiore di chi vuole mettersi in gioco. L’ITS è una finestra aperta sul mondo.»



La Giornata di Castelbuono ha confermato la vocazione dell’ITS Madonie a essere una comunità viva, un laboratorio di futuro, un luogo in cui la formazione è relazione, cura e progetto di vita.

