E’ tutto pronto per il fantastico viaggio in musica attraverso la canzone napoletana, siciliana ed italiana che magicamente prenderà vita con il tenore Roberto Alagna e la soprano Giuliana DiStefano protagonisti dell’atteso concerto “Una notte di festa italiana”, prodotto dalla Salemi Production del M° Davide Salemi, nel cuore di Siracusa nell’elegante ed imponente restaurato Teatro Massimo in scena lunedì 27 luglio, alle ore 21.00.

“Un omaggio alla grande tradizione musicale dell’Italia- dichiara il celebre tenore Roberto Alagna, icona internazionale della lirica- che parlerà ad un pubblico trasversale ed eterogeneo con l’obiettivo di emozionare in musica mantenendo viva la memoria e l’identità dell’imponente storia artistico musicale dell’Italia punto di riferimento nel mondo per passione, sentimento e tecnica”.





Il concerto, patrocinato e fortemente voluto dal Comune di Siracusa e dal sindaco Francesco Italia, sarà proposto in un raffinato contesto musicale acustico, con i cantanti accompagnati da un gruppo di musicisti di altissimo livello. Alla chitarra Jean-Félix Lalanne, insieme alla fisarmonica e alle percussioni, per dare vita ad un’atmosfera intima, autentica e coinvolgente.

Brani iconici come “Abballati”, “C’è la Luna mezzo mare”, “Tu vuo’ fa’ l’americano”, “Dicitencelle vuje”, “’O Sole mio”, “Maruzzella”, “Si maritau Rosa”, “Parla più piano”, “Caruso” e molte altre canzoni napoletane e travolgenti tarantelle siciliane per celebrare le nostre tradizioni in una delle cornici più affascinantied esclusive.





L’incasso dell’imponente evento artistico sarà devoluto all’Associazione Jacques Fersen ODV per il progetto “La libreria di Jacques“ di Riccardo Tomasello, per reperire le prime edizioni dei diari dei viaggiatori del Grand Tour in Italia, per consentire la conoscenza e la fruzione pubblica di queste esperienze alla scoperta della bellezza del nostro Paese.

“Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento alla Salemi Production e al maestro Davide Salemi per la straordinaria sensibilità dimostrata- dichiara Riccardo Tomasello- Aver scelto di devolvere il ricavato del concerto all’associazione Jacques Fersen è un gesto di grande generosità culturale. Quest’ importante contributo permetterà di sostenere e realizzare concretamente il progetto “La libreria di Jacques”, un’iniziativa che arricchisce la nostra comunità e dimostra quanto l’arte e la musica possano essere strumenti concreti di solidarietà e di crescita per il nostro territorio”.





Un evento unico

per uno speciale concerto che parla ad un pubblico non esclusivamente siciliano.

“Sono più che felice di aver scommesso nell’ambizioso progetto “Una notte di festa Italiana” con l’esibizione di Roberto Alagna e Giuliana Di Stefano- dichiara orgoglioso Davide Salemi giovane imprenditore musicale impostosi a livello internazionale a soli 27 anni-, perchè sarà un incontro tra consolidata esperienza e promettente futuro che creerà un’unione speciale tra la giovane e preparata soprano Giuliana Di Stefano, parente del leggendario tenore Giuseppe Di Stefano, dotata di una vocalità elegante e di una presenza scenica intensa e naturale al fianco del Maestro Alagna che da sempre ha saputo coniugare rigore vocale, carisma scenico e profonda umanità interpretativa, diventando un punto di riferimento assoluto per intere generazioni”.

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