L’emittente palermitana RTA apre una nuova sede a Cologno Monzese, in provincia di Milano, importante polo della comunicazione radiofonica e televisiva in Italia.

Un’occasione unica quella di vedere approdare un’emittente dell’estremo Sud nella città della comunicazione per eccellenza, dove da decenni hanno sede le più grandi emittenti radio e televisive nazionali.





L’inaugurazione si terrà domenica 1 marzo alle ore 16 alla presenza di Sasà Taibi, che da tempo lavora al progetto di estensione della sua emittente nel nord Italia, editore di RTAMusic.it, visual-radio in FM da Palermo sulle frequenze 91.8 e 94.3, sul digitale terrestre in Hbbtv e in streaming su tutto il territorio nazionale ed internazionale, anche tramite il sito, l’App e i numerosi portali che ripetono il segnale di RTA. Sarà presente anche Roberto Dall’Acqua, direttore e responsabile della sede milanese, oltre che istituzioni e ospiti invitati all’evento.

Alle 17 in versione “special” andrà in onda “C’è posto per tutti”, format condotto nel weekend, dalla giornalista palermitana Anna Cane, che per l’occasione trasmetterà dalla nuova sede di Cologno Monzese, insieme a colleghi lombardi e siciliani, in una staffetta che andrà in onda fino alle 19.

Le due sedi, quella principale siciliana e quella lombarda, collaboreranno tra loro attivamente e quotidianamente con scambi e condivisione di programmi radiofonici ed anche interconnessioni in diretta. Così facendo, amplieranno il palinsesto, arricchiranno l’offerta editoriale e aumenteranno la qualità e la varietà dei contenuti al pubblico, proprio come le emittenti nazionali. Le sedi condivideranno produzioni proprie permettendo a ciascuna di trasmettere i contenuti prodotti dall’altra.





Da lunedì a giovedì – dalle 19 alle 21 e il venerdì dalle 20 alle 21 – va in onda Rendez Vous, show quotidiano condotto, dalla sede di Cologno Monzese, dal giornalista Roberto Dall’Acqua. Due ore intense e frizzanti – rigorosamente in diretta – raccontando ciò che accade a Milano e nel mondo. Lo speaker milanese – coadiuvato dai colleghi Eros Orrico, Elisa Alloro, Paola Bonacina e Susi Silvestre – descrive gli eventi di Milano e dintorni: cosa vedere al cinema e a teatro, i concerti e gli showcase artistici di autori e gruppi musicali.

La nascita di questa nuova sede distaccata di RTA ha avuto sin da subito la collaborazione degli amici della web radio DeeJayFox che, già da anni sul territorio, opera all’interno di locali del Comune, come altre associazioni e enti no profit.

A seguito di tale ponte costruito tra RTA Palermo e RTA Milano, l’emittente palermitana sottolinea l’importanza dello scambio di notizie e informazioni tra i Comuni, fautore di idee e progettualità condivise.

Luogo: RTA, via Vann’Anto’, 13, PALERMO, PALERMO, SICILIA

