Prezzi aggiornati al 16 aprile

La benzina costa 1,773 euro al litro in modalità self service. Il gasolio è a 2,134 euro. Sono i dati ufficiali dell’Osservatorio Prezzi Carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, aggiornati a oggi, 16 aprile. Il ribasso c’è, è misurabile e per molti automobilisti è già visibile al distributore. Ma ha una data di scadenza stampata sopra: 1° maggio, giorno in cui cessa il taglio delle accise deciso e prorogato dal Governo Meloni.

Cosa succede dopo quella data dipende da due variabili che nessun decreto può controllare: la riapertura dello Stretto di Hormuz e l’esito del vertice diplomatico che Giorgia Meloni raggiunge a Parigi il 17 aprile, insieme a Macron, Merz e Starmer.

Prezzi aggiornati al 16 aprile: i numeri reali alla pompa

Secondo i dati ufficiali dell’Osservatorio Prezzi Carburanti del MIMIT aggiornati al 16 aprile, la benzina in modalità self service costa 1,773 euro al litro sulla rete ordinaria e sale a 1,807 euro sulle autostrade. Il gasolio è a 2,134 euro al litro in self sulla rete stradale e a 2,169 euro in autostrada. La distanza tra rete ordinaria e autostrade conferma la struttura differenziata dei costi distributivi, un divario che non dipende dal mercato del petrolio ma dalle concessioni autostradali. Da notare che il gasolio rimane stabilmente sopra i 2 euro anche con il taglio delle accise attivo: il livello pre-crisi era sensibilmente più basso.

Il calo è reale, ma va letto con la logica del razzo e della piuma: i prezzi alla pompa salgono velocemente quando i costi nella filiera aumentano, e scendono lentamente quando la filiera si normalizza. Lo spiega bene Virgilio Notizie: chi vende carburante tende ad anticipare i rincari futuri per proteggere i margini, ma è più restio ad abbassare subito quando le scorte erano state pagate a prezzi alti. Il risultato è che la discesa è più lenta della salita e questa asimmetria è strutturale, non speculativa.

Il taglio delle accise: sollievo reale, copertura fragile

La riduzione di circa 25 centesimi al litro introdotta dal Governo ha tenuto i prezzi al di sotto di quello che sarebbero stati senza intervento. La proroga al 1° maggio è già operativa, ma il meccanismo ha un paradosso che Facile.it documenta con precisione: per coprire il mancato gettito fiscale, il governo ha redistribuito risorse da altri ministeri, con tagli che toccano anche la sanità.

In pratica, l’automobilista risparmia al distributore, ma lo Stato recupera altrove. Il sollievo sul prezzo del carburante non è gratuito: ha un costo che si misura in servizi pubblici. È una misura d’emergenza che agisce sul costo percepito, senza toccare la causa della crisi.

La causa non è la speculazione finanziaria: è una carenza reale di offerta legata al blocco dei transiti petroliferi attraverso lo Stretto di Hormuz. Quando l’offerta fisica si restringe, i mercati reagiscono in modo rapido e i rincari si trasferiscono ai distributori italiani. Abbassare le tasse sul carburante non crea un barile in più.

Cosa succede dopo il 1° maggio

Senza nuovi interventi del Governo, dal 2 maggio i prezzi torneranno a riflettere il costo pieno delle accise. Quanto in più dipenderà dai mercati internazionali, che a loro volta dipendono da Hormuz.

Il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent ha indicato una finestra: un calo più incisivo dei prezzi potrebbe arrivare tra giugno e settembre 2026, ma solo se l’Iran manterrà l’impegno di riaprire il passaggio. È una previsione condizionata a una variabile diplomatica ancora aperta.

Il 17 aprile Meloni sarà a Parigi alla Conferenza sulla navigazione marittima nello Stretto di Hormuz, accanto a Macron, Merz e Starmer. Il vertice dei Volenterosi – che già a inizio marzo aveva avviato un coordinamento su “diplomazia e misure militari” per l’escalation mediorientale – dovrà tradurre le dichiarazioni di principio in impegni concreti. Se Hormuz si riapre prima di maggio, il Governo ha margini per non prorogare il taglio accise e lasciare che il mercato faccia scendere i prezzi da solo. Se la crisi si prolunga, la pressione politica per un nuovo intervento sarà inevitabile.

L’autotrasporto non regge: gasolio sopra soglia critica

Il ribasso in corso non risolve l’emergenza per il settore dell’autotrasporto. Con il gasolio stabilmente sopra i 2 euro al litro, molte imprese di logistica su gomma stanno operando in perdita o ai limiti della sostenibilità. Unatras valuta una mobilitazione bianca, Trasportounito ha proclamato uno sciopero nazionale – con rilievi della Commissione di garanzia – perché per le PMI del settore tenere i camion fermi è diventato più conveniente che farli girare.

Il problema ha dimensioni nazionali precise: in Italia l’88% delle merci viaggia su strada, contro una media europea del 78%. Questa dipendenza dalla gomma rende l’intero sistema di distribuzione delle merci più esposto ai rincari del gasolio rispetto a qualsiasi altro Paese UE. Quando il trasporto costa di più, il rincaro arriva sugli scaffali e il consumatore lo paga due volte: al distributore e al supermercato.

Il PIL a rischio e la partita europea

Il ministro Giorgetti ha avvertito che, con i costi energetici ai livelli attuali, il PIL italiano potrebbe diventare negativo nel 2026. È in questo contesto che il Governo chiede la sospensione del Patto di Stabilità e Crescita per ottenere spazio fiscale aggiuntivo.

Il Consiglio informale UE del 23-24 aprile a Cipro potrebbe portare un pacchetto di misure che consenta agli Stati membri di concedere aiuti pubblici fino al 50% per coprire i costi extra del carburante nei settori di agricoltura, pesca e trasporto su gomma e marittimo. È una finestra ancora aperta, ma dipende da un negoziato che non è ancora concluso.