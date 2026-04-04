Un grave incidente stradale è avvenuto in serata lungo l’autostrada Modica–Siracusa, in direzione Nord, a circa un chilometro prima dello svincolo di Ispica.

I mezzi coinvolti

Due veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro violento, le cui dinamiche sono ancora in fase di accertamento. L’impatto è stato tale da provocare il cappottamento di uno dei mezzi, finito nella corsia di sorpasso, creando una scena drammatica sotto gli occhi degli automobilisti in transito.

I feriti

Il bilancio parla di feriti, anche se al momento non si conosce con precisione la gravità delle condizioni delle persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Noto, insieme ai soccorsi medici che hanno prestato le prime cure e gestito una situazione resa ancora più complessa dalla posizione dei veicoli incidentati.

Svincolo chiuso

Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area, è stato temporaneamente chiuso lo svincolo di Modica in entrata in direzione Catania, con inevitabili disagi alla circolazione.

Pericoli sulle strade

L’episodio si inserisce in un contesto particolarmente delicato: siamo infatti a poche ore dalla Pasqua, uno dei periodi dell’anno in cui il traffico sulle arterie siciliane aumenta sensibilmente per via degli spostamenti legati alle festività. Un momento che dovrebbe essere di serenità e ricongiungimento familiare si tinge invece, ancora una volta, di preoccupazione e paura.