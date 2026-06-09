Catania ha ospitato, al Teatro Sangiorgi, il Premio delle Eccellenze della Danza 2026, che si è svolto in una serata dedicata al talento e all’arte della danza. L’evento ha celebrato figure di rilievo nazionale e internazionale del panorama coreutico. Tra i protagonisti premiati spicca Eleonora Abbagnato per il suo straordinario percorso artistico. Riconoscimento anche per Elena D’Amario per il contributo alla danza contemporanea.





È stata premiata inoltre Martina Pasinotti per il suo impegno artistico. Tra gli insigniti anche Jorge Barani per la sua attività internazionale. Riconoscimento anche per Simone Agrò per il suo percorso nella danza e Roberto Zappalà per la sua ricerca innovativa. Nel corso della serata è stata conferita una menzione speciale a Luca Esposito come giovane talento e a Miriam Rago per il suo promettente percorso.





La conduzione è stata affidata al soprano Katia Ricciarelli, che ha guidato il pubblico con eleganza, insieme al direttore del magazine L’Opera Sabino Lenoci e al conduttore Ernesto Trapanese. La regia dell’evento è stata curata da Alessandra Panzavolta, con grande attenzione ai dettagli. Il premio è nato da un’idea di Vincenzo Macario, mentre la direzione artistica è stata affidata ad Antonio Desiderio.

La serata ha riunito artisti di diverse generazioni in un unico grande evento culturale e ha offerto al pubblico un momento di forte emozione e partecipazione. La danza classica e contemporanea sono state protagoniste assolute, confermando l’alto livello della manifestazione. Il Premio delle Eccellenze della Danza 2026 si è concluso con successo, celebrando l’arte, la bellezza e l’eccellenza della danza.

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