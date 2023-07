Una Rete dei Musei comunali in Sicilia: questa l’iniziativa approvata nel corso dell’ultima seduta della commissione Attività Produttive dell’ ANCI Sicilia.

L’obiettivo è quello di incentivare i flussi turistici e la fruizione di siti poco conosciuti attraverso un’operazione culturale che, integrando servizi, competenze e strategie condivise, cercherà di superare la carenza di dotazioni finanziarie e di personale e le difficoltà nella predisposizione di piani di comunicazione.

La costituzione della Rete ha l’obiettivo di promuovere i musei comunali ed altre realtà di interesse storico-culturale, favorendo campagne di comunicazione unitarie e, in prospettiva, anche la vendita di un biglietto unico digitale. In tale contesto potrà essere previsto il lancio di iniziative congiunte che potranno prevedere, oltre alla creazione di un sito internet, anche la diffusione di materiale promozionale come opuscoli, guide e mappe.

“Sappiamo bene – spiegano Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’ANCI Sicilia – quanto sia difficile valorizzare il patrimonio museale dei comuni della nostra Isola, soprattutto quello dei piccoli centri che non hanno a disposizione risorse sufficienti per promuovere in Italia e all’estero le bellezze del proprio territorio. Per questi motivi riteniamo importante questa iniziativa che coinvolgerà i sindaci dei 391 comuni siciliani anche attraverso la stipula di un’apposita convenzione”.

I sindaci dell’Isola sono stati invitati dall’Associazione dei comuni siciliani ad individuare, entro il 6 settembre, un referente che parteciperà ad uno specifico incontro per definire i contenuti del protocollo d’intesa.

Sul sito dell’ANCI Sicilia tutti gli interessati potranno sottoscrivere la manifestazione di interesse

