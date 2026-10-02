L’esperto portacolori Salvatore Vitale (Toyota GR Yaris R1T) atteso alla settima edizione della Cronoscalata Scordia-Militello, gara rientrata in calendario dopo un’assenza protrattasi per quasi 40 anni

Attività senza sosta per la scuderia Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl) che, reduce dal recente trionfo celebrato al Tindari Historic Rally, il prossimo fine settimana sarà al via di un impegno del tutto inedito quanto atteso. L’esperto portacolori Salvatore Vitale, difatti, al volante della Toyota GR Yaris R1T, prenderà parte alla 7ª Cronoscalata Scordia-Militello, gara reinserita in calendario dopo ben 39 anni di assenza e che annovererà anche il 1° Premio Pippo Baudo, un tributo al noto showman originario di Militello in Val di Catania.





«L’obiettivo è chiaro, semplice e immutato: proseguire il percorso di apprendistato alla guida della Toyota, intrapreso appena lo scorso agosto in occasione dell’esordio allo Slalom di Alessandria della Rocca» – ha precisato Vitale alla vigilia – «Un passo alla volta, test dopo test. Il tutto, sempre mirato alla partecipazione alla 61ª Coppa Città di Lucca, finale nazionale della Coppa Italia Rally, in scena a metà novembre». Andando al programma della competizione etnea: la giornata di venerdì 2 ottobre sarà dedicata alle consuete operazioni preliminari (verifiche tecnico-sportive); l’indomani, invece, si accenderanno i motori con la disputa di due turni di prove ufficiali, indispensabili a tutti i piloti per iniziare a prendere le misure con i 6,5 chilometri del tracciato ricavato sulla SP 28i nonché contraddistinto da un dislivello di 270 metri tra partenza e arrivo e da una pendenza media del 4,1%. Domenica, infine, il gran finale con lo svolgimento delle due salite ufficiali che delineeranno la classifica.

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