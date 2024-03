PEDARA – “Una spezia per ogni occasione“: dall’Azienda “Due Palmenti” di Pedara (Catania) arrivano nuovi mix di insaporitori Made in Sicily.

Realtà leader nel settore della creazione delle spezie, in un contesto territoriale ricco di storia e di tradizioni rurali tramandate da padre in figlio e di generazione in generazione, l’azienda del Catanese si pone come obiettivo primario quello di offrire ai propri clienti prodotti agricoli e servizi dagli elevati standard qualitativi mediante la messa in atto di una forma di agricoltura sostenibile e a basso impatto ambientale.

Nel mirino del dottor Martino Allegra, proprietario di “Due Palmenti”, nonché agronomo, non solo l’ottenimento di prodotti salubri e genuini, ma anche la valorizzazione delle tipicità territoriali e delle tradizioni locali, cercando di coniugare al meglio storia e innovazione. Nell’ottica di un ampliamento di mercato, il dottor Allegra ha deciso di rivolgersi a due professionisti del settore, con esperienza ventennale nell’accompagnare le aziende nella creazione di nuovi prodotti da immettere sul mercato commerciale: il professor Andrea Finocchiaro, consulente della ristorazione, e il professor Antonio Muratore, agronomo.

Un incontro con l’obiettivo di creare nuove linee di mix di spezie (che vanno ad aggiungersi all’offerta già attuale dell’azienda). La base di ogni mix è formata da prodotti tipici siciliani, come ad esempio timo, alloro e rosmarino; ogni mix può essere utilizzato sia su primi piatti che su secondi, ma anche su verdure – grigliate o al forno – e per realizzare panature.

L’azienda non è nuova a questo tipo di pratiche idee per la cucina: già realizza e produce anche mix di spezie e insaporitori in pratiche bustine per pizze, focacce e bruschette, ma anche aperitivi e altre portate salate. Si tratta di mix di spezie innovative per la qualità, ma soprattutto per la semplicità di utilizzo.

I prodotti usati sono stati precedentemente testati e degustati da un team di esperti del settore enogastronomico che ne hanno valutato, mediante dei panel, il sapore, la persistenza aromatica e il bilanciamento gustativo fino a trovarne l’equilibrio perfetto.

L’azienda si sta immettendo su scenari nazionali e internazionali con i propri showroom per far conoscere le eccellenze che la caratterizzano e apre le porte al pubblico mostrando una realtà tutta Made in Sicily.

In foto il dottor Allegra insieme ai Prof. Finocchiaro e al Prof. Muratore

