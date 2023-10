Your browser does not support the video element.

Venerdì 29 settembre 2023, presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni”, diretto dalla preside Rosaria Provenzano e dal vicepreside Prof. Alfonso Montalbano, alla presenza di autorità civili e militari locali, si è tenuta la cerimonia di consegna e poi la messa a dimora di una talea ricavata dall’Albero Falcone, dal profondo valore simbolico.

Sono intervenuti alti rappresentanti del reparto Carabinieri Biodiversità di Reggio Calabria, il Tenente Colonnello Giuseppe Micalizzi, l’Appuntato scelto Sapia Francesco, il brigadiere Calarco Francesco e l’Appuntato scelto Lucisano Carmela.

Questa manifestazione si inserisce nel significativo progetto “Un albero per il futuro”, promosso dal Ministero della Transizione Ecologica e dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, che mira alla realizzazione di un bosco diffuso di legalità, ma anche a creare importanti occasioni per conoscere i tesori naturali ed accrescere la biodiversità del nostro Paese.

L’insegnante Adriana Sardo, che ha curato la partecipazione al progetto, evidenzia come “Un albero per il futuro” offra una notevole opportunità per sensibilizzare i ragazzi ai temi dell’impegno sociale e della salvaguardia ambientale, al fine di formare futuri cittadini attivi, consapevoli e responsabili.

Gli alunni hanno, con interesse e coinvolgimento emotivo, messo a dimora la talea insieme al Tenente Colonnello Micalizzi, ascoltato una sua lezione sull’importanza del “rispetto” e poi, guidati dal Prof. Domenico Cocchiara e dalla Prof.ssa Laura Cardinale, hanno recitato poesie, socializzato riflessioni e cantato l’Inno di Mameli.

Prima di congedarsi i Carabinieri hanno geolocalizzato la talea e registrato le coordinate sulla piattaforma che consentirà di monitorarne la crescita e i benefici ambientali.

