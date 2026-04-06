Esperienze e itinerari di viaggio personalizzati e su misura. A Palermo è stato inaugurato il travel atelier Andromeda.

Una grande festa in via Sardegna ha chiamato a raccolta tanti giovani e molte famiglie che in Andromeda riconoscono un punto di riferimento per ritrovare la strada e stare meglio. Andromeda è partner della piattaforma Solina, creazione del giovane palermitano Kevin Balistreri, che invita tutti a fermarsi e ad ascoltarsi per vivere esperienze uniche e per riscoprirsi.

Prima di suggerire qualsiasi itinerario, tour e tragitto si intraprende, infatti, un viaggio interiore, un percorso di introspezione e crescita personale volto a esplorare la propria psiche, le emozioni, le potenzialità.

All’inaugurazione dell’Atelier del viaggio sono arrivati in tantissimi, curiosi di scoprire la novità.

Andromeda è aperta al pubblico in via Sardegna, 72.

Il servizio video





Luogo: Andromeda Travel Atelier, via Sardegna , 72, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.