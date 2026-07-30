Una giornata storica, una straordinaria festa per l’Università degli Studi di Palermo e per l’intero territorio regionale. Venerdì 31 luglio 2026, alle ore 9:00, presso l’Aula Magna del Dipartimento SAAF (Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali), la cerimonia ufficiale di proclamazione delle prime dottoresse e dei primi dottori in Scienze Gastronomiche (Classe di Laurea L/GASTR) dell’Ateneo palermitano.

L’evento solenne che vede protagonisti i primi 20 studenti arrivati al traguardo vede la partecipazione istituzionale del magnifico rettore dell’Università di Palermo, prof. Massimo Midiri, a testimonianza del valore strategico che l’Ateneo riconosce a questo innovativo percorso formativo, capace di coniugare la tradizione agroalimentare d’eccellenza con le moderne sfide globali dello sviluppo sostenibile e dell’innovazione economica.





«Per il Corso di Laurea in Scienze Gastronomiche, il 31 luglio sarà una giornata straordinaria – evidenzia il Prof. Filippo Sgroi, Coordinatore del corso di studi. – Festeggiamo i primi laureati, pronti a interpretare le reali esigenze di un mondo economico in continua evoluzione. Oggi più che mai, in una società in cui la cultura alimentare, la qualità degli alimenti, l’eccellenza della ristorazione e le nuove frontiere del turismo enogastronomico rappresentano i veri motori dello sviluppo e dell’identità territoriale, i nostri dottori porteranno competenze altamente qualificate, colmando un divario formativo e offrendo un contributo all’avanguardia al nostro tessuto produttivo».

Il Corso di Laurea in Scienze Gastronomiche – presente presso la sede di Palermo e il polo di Trapani – rappresenta il frutto di una visione strategica e lungimirante della governance d’Ateneo, fermamente decisa a perseguire il costante ampliamento, la qualificazione e la diversificazione dell’offerta formativa. Tale indirizzo programmatico risponde alla prioritaria missione di intercettare le vocazioni identitarie ed economiche del contesto regionale e nazionale, traducendole in percorsi accademici d’eccellenza capaci di coniugare rigore scientifico, dinamismo culturale e rispondenza alle reali istanze del mercato del lavoro e del territorio.





Attivato a partire dall’anno accademico 2023/2024, il corso ha da subito registrato uno straordinario successo in termini di immatricolazioni, confermando la bontà della scelta strategica e l’altissimo indice di gradimento da parte delle studentesse e degli studenti.

Il percorso ha l’obiettivo di formare laureate e laureati esperti nelle scienze, nelle culture e nelle politiche della gastronomia. Si distingue per una solida preparazione interdisciplinare che permette ai giovani sia di proseguire gli studi nei corsi di laurea magistrale, sia di inserirsi con successo e immediatezza nel mondo del lavoro. Le conoscenze acquisite nel corso degli studi consentono di operare negli ambiti fondamentali dei sistemi gastronomici, grazie all’acquisizione di adeguate competenze teoriche, metodologiche ed esperienziali integrate. I laureati in Scienze Gastronomiche potranno svolgere attività professionali soprattutto negli ambiti dello sviluppo di nuovi prodotti e servizi, format distributivi innovativi, valutazione della sostenibilità, comunicazione e valorizzazione: tali funzioni potranno essere svolte all’interno di imprese agroalimentari (dove gli studenti hanno anche già svolto i propri tirocini), istituzioni pubbliche, organizzazioni non governative (ONG), enti del terzo settore o in regime di libera professione.

Luogo: Aula Magna del Dipartimento SAAF (Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali), Viale Delle Scienze, ed 4, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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