Domani, mercoledì 1 ottobre, alle ore 9:00, si svolgerà la giornata di benvenuto agli studenti organizzata da ERSU Messina. A ospitare l’evento sarà “Dama Bianca”, storica Casa della Studentessa che torna a essere residenza universitaria, sita in via Dama Bianca a Messina.

Accogliere gli studenti e celebrare l’inizio di una nuova esperienza di vita universitaria: è questo il cuore dell’Inauguration Day, la giornata organizzata da ERSU Messina e dedicata all’accoglienza degli studenti nelle 13 nuove residenze universitarie.





Al taglio del nastro saranno presenti la Magnifica Rettrice dell’Università di Messina, Giovanna Spatari, il presidente di ERSU Messina Alberto De Luca e il rappresentante della struttura, Ecoservice Srl.

Gli studenti saranno quindi i protagonisti di una giornata pensata per dare loro il benvenuto e favorire, fin dall’ingresso nelle nuove strutture, occasioni di conoscenza e socialità, mettendo al centro il valore dell’housing universitario: un’esperienza che accompagna il percorso di studi e contribuisce a costruire legami con la comunità accademica e con la città.

Alla giornata sono invitate le associazioni universitarie, il cui coinvolgimento rappresenta un’opportunità per avvicinare i nuovi residenti alle attività e alle occasioni di partecipazione della vita studentesca.

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