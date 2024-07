Una tutela in più per gli associati di Confartigianato Palermo. A disposizione di artigiani, imprenditori e delle loro famiglie, un servizio di assistenza, tutela e orientamento al consumo, di assistenza ai reclami. Tutto ciò è possibile grazie a una intesa che è stata raggiunta tra Confartigianato Palermo e l’Adoc, l’associazione difesa e orientamento consumatori.

L’Adoc interviene in numerosi settori, dalle telecomunicazioni al settore energetico, dai trasporti all’ambiente, dal settore bancario-finanziario all’assicurativo e alla tutela della privacy. Dal punto di vista della tutela giuridica l’Adoc è tra i principali promotori dell’utilizzo e dello sviluppo della conciliazione paritetica, ovvero un metodo di risoluzione stragiudiziale delle controversie che permette di trovare soluzioni tra consumatori e aziende in maniera rapida, semplice ed economica.

“Ogni giorno ci si scontra con piccoli disagi che ciascuno cittadino può vivere nel quotidiano e che magari rinuncia a risolvere per mancanza di tempo o di opportune conoscenze – dice Giovanni Rafti, segretario di Confartigianato Palermo –. Ad esempio, si riceve una bolletta della luce troppo alta o ancora di un contratto telefonico da cui non ci si riesce a sganciare, o si è costretti a pagare penalità per contratti chiusi anticipatamente per abbonamenti televisivi o quant’altro. Spesso i cittadini si arrendono o non hanno gli strumenti per portare avanti le controversie. Abbiamo quindi pensato di offrire a tutti i nostri associati questo servizio di tutela e assistenza”.

“Saremo a disposizione degli associati di Confartigianato tre volte alla settimana – spiega Luigi Ciotta, componente della direzione regionale Adoc Sicilia – per incontrarli, ascoltare le loro necessità e avviare insieme un percorso risolutivo”.

Riservato degli associati, per questo servizio, anche un numero mobile, il 344.4033576. L’Adoc riceve presso l’ufficio di Confartigianato Palermo in via Emerico Amari 11, dal mercoledì al venerdì, dalle 9 alle 13, previo appuntamento.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.