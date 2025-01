Uno sportello sulla fibromialgia a Confartigianato Palermo. Una opportunità per chi è affetto da questa patologia. Una volta ogni due settimane, il primo e il terzo lunedì del mese, un operatore dell’Aisf, l’associazione italiana sindrome fibromialgica, sarà a disposizione dell’utenza di Caf e Patronato, ma anche di tutta la cittadinanza, nella sede di via Emerico Amari, 11.









L’obiettivo è duplice. Da un lato c’è un aspetto legato alla salute: far conoscere la malattia, indirizzare i pazienti nei giusti centri medici e far conoscere le battaglie dell’associazione che lotta quotidianamente per ottenere dal governo il riconoscimento della fibromialgia come malattia cronica e invalidante, l’inserimento della malattia nei livelli essenziali di assistenza (Lea) e l’istituzione di un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta) a livello nazionale. C’è poi un aspetto legato ai servizi che offrono il Caf e il Patronato di Confartigianato, con un percorso assistito per la presentazione delle pratiche.









Una collaborazione, quella tra l’Aisf e Confartigianato, nata grazie al lavoro di Ancos, l’associazione nazionale comunità sociali e sportive. “Riteniamo utile e importante stare al fianco dell’Aisf – dice Giovanni Rafti, segretario di Confartigianato Palermo – in un momento così delicato in cui l’associazione porta avanti l’iter per il riconoscimento nazionale, indispensabile per tutelare i diritti e i bisogni dei pazienti, con l’inserimento della malattia nei livelli essenziali di assistenza, garantendo il diritto costituzionale alle cure e alla salute. Sarà una occasione di crescita, di confronto, oltre che un nuovo servizio che offriamo alla nostra cittadinanza”.

Per info su orari e giorni di ricevimento, è possibile chiamare lo 091.347777 o inviare una mail a info@confartigianatopalermo.it

