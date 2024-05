Evento speciale, venerdì 17 maggio 2024, dopo la cena, sarà proiettato Upstream, il film del 1927 considerato perduto di John Ford influenzato dal regista tedesco Murnau. Tragicommedia imperniata su un gruppo di attori in un collegio londinese. Brasingham è scelto per recitare l’ Amleto ad una festa religiosa in un quartiere popolare. Il successo gli dà alla testa. Al pianoforte suonerà Rosario Mocera,

Luogo: cinematocasa, Via Maqueda , 124, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 17/05/2024

Data Fine: 17/05/2024

Ora: 21:30

Artista: Cinematocasa

Prezzo: 0.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.