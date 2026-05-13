La Segreteria Regionale Sicilia dell’Unione Sindacale Militari Interforze Associati (USMIA), in sinergia con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo, con il patrocinio della Città Metropolitana di Palermo e il patrocinio morale della Città di Palermo e dell’Assessorato alla Cultura della Città di Palermo, ha organizzato l’evento formativo e informativo dal titolo: “La sicurezza nei luoghi di lavoro in ambito militare. La normativa antincendio tra prevenzione, controllo e gestione del rischio”.





La prevenzione incendi riguarda anche il settore militare poiché, nei numerosi comprensori dislocati sull’intero territorio nazionale, sono presenti molte attività rientranti nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011.

Il rischio incendio nelle strutture militari è spesso elevato e richiede adeguate misure di prevenzione e intervento, al fine di salvaguardare il personale militare, le infrastrutture strategiche della Difesa e l’ambiente circostante.





La gestione dell’esodo nelle strutture militari dipende dalla consistenza organica del reparto interessato (stazione dei Carabinieri, reggimento, battaglione, ecc.) nonché dalla pluralità delle attività presenti al loro interno, quali uffici, centrali termiche, gruppi elettrogeni, mense, distributori di carburante, camerate e altre infrastrutture che possono rientrare, a diverso titolo, tra le attività soggette alla normativa di prevenzione incendi.

Una caserma militare, infatti, deve essere considerata sia come un’unica organizzazione aziendale/militare sia come un complesso articolato di manufatti contenenti attività a rischio incendio. Essa è pertanto soggetta alle procedure di prevenzione incendi necessarie per l’adeguamento normativo delle attività principali e secondarie, spesso ricomprese in un’unica istruttoria tecnica.





La continua evoluzione della normativa impone, anche in ambito militare, un approccio prestazionale orientato all’ottimizzazione delle risorse disponibili nel comparto Difesa, garantendo al contempo elevati standard di sicurezza.

L’evento si propone di offrire strumenti pratici e nuove prospettive a professionisti e addetti ai lavori.

Sono previsti 3 CFP per gli Ingegneri che seguiranno il convegno in presenza.

Luogo: Circolo Unificato dell’Esercito di Palermo, caserma “Ruggero Settimo”, piazza San Francesco di Paola, 37, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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